Chi affronterà Musetti al prossimo turno a Marsiglia: un giovane emergente o un veterano di alto rango?

Esordio vincente per Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Marsiglia. In terra francese, all’Open 13, il toscano ha ben sfruttato il fatto di giocare con un giocatore sì non semplice, il tedesco Maximilian Marterer, ma neanche irresistibile. Ora, però, la diramazione può essere importante.

Innanzitutto, si sa che l’avversario di secondo turno non lo conoscerà prima di domani. E, da un lato, potrebbe esserci il ceco Tomas Machac, classe 2000 che si è mostrato in buona forma con il terzo turno agli Australian Open e annesso scalpo dell’USA Frances Tiafoe. Ha così avvicinato il suo best ranking di numero 64 (ora è 66°).

Dall’altro, invece, non ha alcun bisogno di presentazioni Andy Murray. Semplicemente, si può notare come lo scozzese sia nel periodo peggiore dei suoi tempi recenti, anche se a chi gli suggeriva di finirla qui ha risposto in maniera veemente su Twitter/X, incassando anche l’appoggio di Andy Roddick. All’atto pratico il nativo di Dunblane, tre Slam, 14 Masters 1000, due ori olimpici e complessivi 46 tornei vinti in carriera, manca l’appuntamento con il successo dal 500 di Basilea.

Fino a questo momento Musetti non ha avuto l’onore, o l’onere, di condividere il campo con nessuno dei due. Si tratterà, in sostanza, di una prima volta a prescindere: certo è che in molti vorranno sperare in un Musetti-Murray, a livello di spettacolo e imprevedibilità dell’esito.