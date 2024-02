Challenger Chennai, Luca Nardi cede in Finale a Sumit Nagal in due set

Assalto alla top-100 non portato a compimento da Luca Nardi. Il pesarese è stato sconfitto nella Finale del Challenger di Chennai (India) dal padrone di casa, Sumit Nagal (n.121 del ranking). Il tennista tricolore domani sarà n.108 del mondo (nuovo best ranking), ma oggi sperava di concretizzare il proprio approdo nel gruppo dei migliori 100 giocatori del pianeta. Non è stato possibile per proprie mancanze, specialmente nella gestione dei turni al servizio, e anche per meriti di Nagal a segno per 6-1 6-4.

Nel primo set il classe 2003 del Bel Paese va subito sotto di un break. Troppo leggero Nardi alla battuta e per Nagal è facile prendere campo e far fare il tergicristallo all’azzurro. Il tennista tricolore si costruisce due chance del contro-break nel quinto game, ma manca di concretezza. Il contraccolpo psicologico c’è e una pessima gestione del sesto game costa il secondo break subìto e la frazione poco dopo sul 6-1.

Nel secondo set le difficoltà di Luca al servizio sono sempre più evidenti. Nel terzo game c’è il break dell’indiano, ma quantomeno Nardi trova il modo per essere efficace in risposta, recuperando il break nel sesto game. Il servizio è un “enigma” per il ragazzo nostrano e il valzer di break e contro-break caratterizza settimo, ottavo e nono game. Il 20enne nativo di Pesaro si costruisce anche due chance per impattare nel decimo gioco, ma ai vantaggi Nagal la spunta sul 6-4.

Leggendo le statistiche, le percentuali di efficienza al servizio del giocatore tricolore sono la cartina di tornasole della sua prestazione: 53% dei punti vinti con la prima e 29% con la seconda. Il tutto condito anche da 4 doppi falli. C’è da lavorare.