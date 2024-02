ATP Marsiglia 2024, Ugo Humbert domina Grigor Dimitrov e fa 5 su 5 nelle finali

Ugo Humbert semplicemente perfetto. Il francese vince a Marsiglia il quinto titolo della carriera, al termine di una settimana semplicemente perfetta sotto ogni punto di vista: 6-4 6-3 in finale a Grigor Dimitrov in un’ora e 23 minuti di partita.

Per tutta la settimana il numero 21 del mondo ha giocato un tennis fra i migliori della sua carriera: lo scorso anno, da quando ha cominciato a seguirlo l’amico e connazionale Jeremy Chardy, le cose sono cambiate. Un tennis più aggressivo, più pesante, mostrando tutte le sue qualità e potenzialità e migliorando su alcuni aspetti caratteriali che non gli permettevano di vincere partite importanti per mancanza di killer instinct e di freddezza.

Dopo non aver concesso pressoché niente ieri a Hubert Hurkacz, anche oggi è stato straordinario su ogni punto di vista: ha concesso solo due palle break a inizio secondo set, ha messo il 69% di prime in campo perdendo soli 5 punti su 38 con questo colpo. Un primo set in cui i servizi sono stati protagonisti, ma nel decimo game è proprio il giocatore di Metz a fare qualcosa in più, a prendere in mano il gioco per mettere alle strette il suo avversario.

Anche nel secondo set, una volta sventata la minaccia all’inizio, il set si apparecchia e il transalpino è bravo a gestire l’ultimo game, con un ace, un servizio vincente e un passante di dritto eccezionale in corsa. Impressionante il dato relativo alle finali: cinque giocate e cinque tutte vinte. Da domani sarà best ranking al numero 18 del mondo.

Masterclass in Marseille@HumbertUgo is now unbeaten in his last 5 tour-level finals after defeating Dimitrov 6-4 6-3 to lift the @Open13 title!#Open13Provence pic.twitter.com/M7N8hOjQfW — ATP Tour (@atptour) February 11, 2024

ATP MARSIGLIA 2024 – RISULTATO FINALE

Ugo Humbert (4) b. Grigor Dimitrov (2) 6-4 6-3