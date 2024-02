ATP Rotterdam, Giulio Zeppieri si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni

Una brutta prestazione di Giulio Zeppieri nell‘ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Il n.111 del ranking è stato sconfitto dal belga Zizou Bergs (n.133 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5. Lento negli spostamenti il tennista italiano, spesso sorpreso dalle qualità atletiche del suo avversario, decisamente più centrato. E dunque sarà Bergs ad accedere nel main draw del prestigioso torneo neerlandese.

Nel primo set Zeppieri si trova a fronteggiare uno 0-40 in apertura che sa di antipasto rispetto a quanto accadrà. Giulio cancella le tre palle break con l’aiuto del servizio, ma si perde ai vantaggi e concede il break. Nel gioco successivo c’è una chance del contro-break, ma in risposta il tennista italiano non è sufficientemente reattivo. Fatica a muoversi sul veloce indoor il classe 2001 del Bel Paese ed è Bergs a fare più gioco: nel settimo game il 22enne tricolore cancella due palle del doppio break, ma nel nono anche con un doppio fallo perde la frazione 6-3.

Nel secondo set la musica non cambia. Quarto game bruttissimo di Giulio alla battuta, che concede il break a zero con una serie di gratuiti. Nel gioco successivo, anche per gli errori del belga, c’è il contro-break, e con le unghie e con i denti, annullando tre palle break consecutive, Zeppieri impatta sul 3-3. Bergs si muove meglio ed è quello che crea i maggiori presupposti per la vittoria. Nel decimo game una palla match viene annullata dal tennista italiano, ma nel dodicesimo ancora con un doppio fallo la partita si chiude sul 7-5.

Leggendo le statistiche ci sono 7 ace del belga rispetto a 4 dell’italiano, ma l’efficienza della prima di servizio è stata un fattore per Bergs: 83% dei punti vinti dal n.133 del mondo rispetto al 57% di Giulio.