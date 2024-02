Carlos Alcaraz non vince un torneo da 7 mesi: la striscia negativa dello spagnolo

Il 16 luglio 2023 Carlos Alcaraz ha vinto il terzo slam stagionale, quello di Wimbledon: da oltre sette mesi lo spagnolo non vince un torneo e da allora ha disputato una sola finale, ma non raggiunge un ultimo atto da oltre sei mesi.

Lo spagnolo, infatti, archiviata la stagione su erba, si è spostato in Nord America, giocando i Masters 1000 di Toronto, dove uscì ai quarti, e Cincinnati, dove fu finalista perdente. Questi sono stati gli unici due tornei giocati dall’iberico prima degli US Open, nei quali si è fermato in semifinale.

Il medesimo risultato, ovvero il penultimo atto, è stato raggiunto dallo spagnolo nell’ATP 500 di Pechino, mentre nel Masters 1000 di Shanghai si fermò agli ottavi. Nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, invece, Alcaraz uscì all’esordio contro il russo Roman Safiullin.

Nelle ATP Finals 2023 lo spagnolo raggiunse le semifinali vincendo due incontri su tre nel girone, ma poi si fermò al cospetto del serbo Novak Djokovic. Il 2024 di Alcaraz si è aperto con i quarti di finale agli Australian Open, ai quali hanno fatto seguito la sconfitta in semifinale a Buenos Aires e l’infortunio di questa notte a Rio.

PUNTI IN SCADENZA ALCARAZ TORNEI 2023 DA WIMBLEDON

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon W 2000

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto QF 180

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati F 600

09.09.2024 Grand Slam US Open SF 720

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing SF 180

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 90

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR SF 400

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

27.01.2025 Grand Slam Australian Open QF 400

17.02.2025 ATP Tour 250 Buenos Aires SF 100

24.02.2025 ATP Tour 500 Rio de Janeiro R32 0