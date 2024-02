Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi: orari 3 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Giornata numero due dei Mondiali di nuoto artistico di scena a Doha. L’Italia avrà ancora la possibilità di prendersi la prima medaglia della sua spedizione con Susanna Pedotti nel solo tecnico femminile.

La giovane azzurra ha chiuso al sesto posto la routine di ieri, abbastanza lontana dal podio con il terzo posto presieduto dalla canadese Jacqueline Simoneau. Ma sappiamo come le gare di nuoto artistico siano diventate, da un anno a questa parte, molto più imprevedibili con l’introduzione dei benchmark.

L’azzurra dovrà però non affaticarsi troppo. In mattinata ci sarà il debutto in coppia con Giorgio Minisini nel doppio misto tecnico, con gli azzurri che saranno i primi a scendere in acqua. Nel tardo pomeriggio italiano anche i preliminari dell’Acrobatic Routine.

Il secondo giorno di gara dei Mondiali di nuoto artistico di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su RaiPlay3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Sabato 3 febbraio

07.30 Nuoto artistico: doppio misto tecnico – Preliminari

12.00 Nuoto artistico: solo femminile tecnico – Finale

18.00 Acrobatic Routine – Preliminari

AZZURRI IN GARA

Sabato 3 febbraio

07.30 Doppio misto tecnico – Preliminari (Giorgio Minisini / Susanna Pedotti)

12.00 Solo femminile tecnico (Susanna Pedotti)

18.00 Acrobatic Routine – Preliminari (Italia)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay3

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse