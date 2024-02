Calendario sport invernali oggi: orari 13 febbraio, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 13 febbraio, una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di biathlon di Nove Mesto (Repubblica Ceca). La Night Race odierna sarà la 15km Individuale femminile e in casa Italia si confida nelle qualità di Lisa Vittozzi. La sappadina si è messa particolarmente in luce nel corso della Pursuit, dove ha ottenuto un grandioso argento. Le intenzioni sono quelle di replicare.

Inoltre sarà da seguire la Coppa del Mondo di sci di fondo a Canmore (Canada) con la sprint maschile e femminile a tecnica classica. Vedremo quali saranno i riscontri della prova nordamericana del massimo circuito internazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli sport invernali previsti oggi, martedì 13 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Martedì 13 febbraio

17.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Canmore (Canada): qualificazioni sprint tc uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming

17.10 Biathlon, Mondiali a Nove Mesto (Repubblica Ceca): 15km Individuale femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sport.

19.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Canmore (Canada): fasi finali sprint tc – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN; differita su RaiSport HD alle 23.50.