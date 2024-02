Calendario Final Eight Coppa Italia basket 2024: orari dai quarti alla finale, programma, dove vederla in tv e streaming

Prossime al via le Final Eight di Coppa Italia. Si gareggia all’Inalpi Arena di Torino, che altro non è che l’ex Pala Alpitour (e prima ancora PalaIsozaki e PalaOlimpico) rinominato per ragioni di sponsor. In sostanza, è l’arena indoor più grande d’Italia.

Al mercoledì il programma si apre con l’Olimpia Milano che sfida Trento, in un remake di passate sfide playoff. In serata per la Reyer Venezia c’è Pistoia, tra le più sorprendenti formazioni della prima metà di annata. Il giovedì, invece, vede di scena Virtus Bologna e Reggio Emilia in un derby emiliano che designerà la sfidante dell’ultimo quarto, quello tra Brescia e Napoli, che quanto a sorprese solo fino a un certo punto di stagione non sono seconde a nessun’altra (anzi, la Germani è prima in campionato).

Le Final Eight di Coppa Italia si apriranno mercoledì 14 e finiranno domenica 18. Sarà possibile seguirle in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 1, con la finale che verrà proposta anche da Nove. Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO FINAL EIGHT COPPA ITALIA

Mercoledì 14 febbraio

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Ore 20:45 Umana Reyer Venezia-Estra Pistoia – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Giovedì 15 febbraio

Ore 18:00 Virtus Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Ore 20:45 Germani Brescia-GeVi Napoli – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Sabato 17 febbraio

Ore 18:00 Prima semifinale – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Ore 20:45 Seconda semifinale – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 1

Domenica 18 febbraio

Ore 17:45 Finale – Diretta tv su Nove, DMAX ed Eurosport 1

PROGRAMMA FINAL EIGHT COPPA ITALIA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: DMAX, Eurosport 1 e finale su Nove

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN