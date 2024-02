Basket femminile, la Reyer Venezia espugna Riga e vede la semifinale di EuroCup

Si è appena conclusa al Rimi Olympic Centre di Riga la sfida d’andata dei quarti di finale di EuroCup tra le padrone di casa del TTT Riga e la Reyer Venezia. Entrambe le formazioni si erano qualificate vincendo nettamente la doppia sfida degli ottavi di finale, mentre il secondo atto andrà in scena al Taliercio il 29 febbraio. Ecco come è andata.

Avvio faticoso per Venezia, obbligata a inseguire in un match che nella prima fase vedere le due squadre faticare ad andare a segno. Le venete, però, insistono da oltre l’arco e prima Fassina e poi Makurat danno il primo vantaggio a Venezia. Si segna poco, con Riga che nei primi 5 minuti di gioco resta ferma a solo 5 punti, mentre la Reyer allunga ancora da oltre l’arco con il tiro nuovamente di Fassina che vale il 5-11. Continua a guidare Venezia, con le padrone di casa che faticano, ma una tripla di Riga riporta la squadra lettone a -2. Ma le venete rispondono con Shepard e vanno al primo stop avanti 15-21.

Amplia ancora di più il vantaggio Venezia a inizio secondo quarto, con la tripla di Berkani e un gioco da tre punti di Pan che valgono il +12. Si sblocca anche Matilde Villa da oltre l’arco e Venezia gestisce senza troppi patemi la doppia cifra di vantaggio. Ospiti che toccano anche il +16 poco oltre metà quarto, ma Riga prova una reazione e si riporta sul -10. Ma è solo una fiammata, perché nel finale del primo tempo si scatena l’attacco della Reyer e in particolare si scatena Lisa Berkani che piazza un nuovo parziale a favore delle venete che chiudono i primi 20 minuti avanti 33-52, con 14 punti della stessa Berkani, 9 di Fassina e 8 a testa per Pan e Shepard.

La ripresa inizia con una palla rubata da Makurat e il canestro di Shepard che fa scavallare a Venezia i 20 punti di vantaggio. Prova Riga a restare in partita, rispondendo colpo su colpo alle marcature venete adesso, ma il gap non si riduce, veleggiando sempre attorno al +20 per la Reyer nella prima metà del terzo quarto. Anzi, la tripla di Francesca Pan a 3’30” dalla fine del periodo vale il nuovo massimo vantaggio per Venezia sul +25, con le ospiti in pieno controllo del match. Si va, così, all’ultimo stop con la Reyer avanti 53-75.

Venete che, comunque, non devono distrarsi negli ultimi 10 minuti ragionando nell’ottica della doppia sfida e di una differenza punti che, in caso di clamoroso colpo di Riga al Taliercio, potrebbe valere le semifinali. Eppure a inizio ultimo quarto le ragazze di Riga riducono parzialmente il gap, con un parziale di 8-0 che suona come piccolo campanello d’allarme. Non si sbloccano Pan e compagne, che dopo il primo canestro del quarto non trovano punti per tutta la prima metà del parziale. Riga riduce così il distacco a -14, obbligando Andrea Mazzon al timeout. È Fassina a sbloccare le ospiti, ma le padrone di casa continuano la rimonta 2’30” arriva anche l’antisportivo di Awak Kuier che vale il -11. Non crolla Venezia e alla fine si impone 70-83, facendo un passo importante verso le semifinali, nonostante un quarto tempo rivedibile. Per Jessica Shepard doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi, mentre in doppia cifra ci sono anche Lisa Berkani con 16 punti, Francesca Pan con 14 punti e Marta Fassina con 11.