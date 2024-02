Calendario sci alpino oggi in tv: orari giganti Soldeu e Bansko, programma, pettorali, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 prova a ripartire. Dopo lo sfortunato fine settimana con le cancellazioni di Chamonix (tranne lo slalom) e Garmisch-Partenkirchen, prende il via oggi un nuovo weekend per i due comparti. Ci attendono quattro gare tecniche a livello complessivo, un gigante e uno slalom a testa.

Il comparto femminile vedrà le atlete impegnate a Soldeu (Andorra) per un gigante nella giornata odierna, mentre domani sarà la volta dello slalom. Sulla pista denominata Avet non tornerà in scena Mikaela Shiffrin. Lara Gut-Behrami continua nel suo pressing e la prova tra le porte larghe (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30) potrebbe addirittura permetterle il sorpasso in classifica. Per l’Italia, purtroppo, non sarà al via Sofia Goggia, dopo il brutto infortunio dei giorni scorsi.

Gli uomini, invece, saranno di scena a Bansko (Bulgaria). Oggi infatti si inizierà con una gara tra le porte larghe, mentre domani sarà la volta dei rapid gates. In questo caso Marco Odermatt ha già ampiamente messo le mani sulla sua terza Sfera di Cristallo, stesso discorso per la Coppa di specialità. Sarà un ennesimo dominio del fuoriclasse elvetico (prima manche ore 09.30, seconda manche ore 12.30)?

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Sabato 10 febbraio

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Bansko – RaisportHD ed Eurosport1

Ore 10.30 prima manche gigante femminile Soldeu – RaisportHD ed Eurosport1

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Bansko – Eurosport1

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Soldeu – RaisportHD ed Eurosport1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per entrambe le manche di Soldeu e solo per la prima manche di Bansko; Eurosport1 per tutte le manche

Diretta streaming: RaiPlay3 per la seconda manche di Bansko; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

I PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE BANSKO

1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

2 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

5 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

8 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

9 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

10 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

11 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

14 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

15 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

16 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

17 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

18 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

19 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

20 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

21 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

22 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

23 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

24 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

25 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

26 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

27 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

28 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

29 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

30 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deerracing

31 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

32 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

33 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

34 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

35 512234 FISCHBACHER Marco 1997 SUI Stoeckli

36 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

37 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

38 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

39 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl

40 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

41 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

43 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl

44 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

45 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

46 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

47 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

48 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

49 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

50 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

51 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

52 422730 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde 2000 NOR Head

53 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

54 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

55 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

56 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

57 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

58 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

59 6294496 PIZZATO Stefano 2003 ITA

60 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Van deerracing

61 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

62 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deerracing

63 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

64 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Voelkl

65 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

66 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

I PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE SOLDEU

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

9 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

10 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

11 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

13 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

16 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

17 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

18 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

19 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

20 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

21 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

23 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

24 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

25 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

26 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

27 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

28 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

29 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

30 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

31 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

35 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

36 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

37 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

38 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

41 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

42 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

43 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

44 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

45 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol

46 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

47 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

48 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

49 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

50 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynastar

51 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

52 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

53 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

54 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

55 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

56 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

57 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol