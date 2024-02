Calendario Preolimpico boxe Busto Arsizio 2024: programma, orari, tv, streaming

Il torneo preolimpico di boxe su base europea andrà in scena alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese) da domenica 3 a lunedì 11 marzo. In terra italiana si assegneranno dunque 49 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: 21 tra le donne e 28 tra gli uomini in tredici categorie di peso (7 maschili e 6 femminili). Si preannuncia la partecipazione di 668 atleti provenienti da 114 Paesi.

L’Italia ha già qualificato quattro pugili a Parigi 2024, attraverso i Giochi Europei della scorsa estate: Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Irma Testa (57 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari del preolimpico di boxe a Busto Arsizio. Il palinsesto tv e streaming deve ancora essere comunicato.

CALENDARIO PREOLIMPICO BOXE A BUSTO ARSIZIO

Sabato 2 marzo

17.30 Sorteggio tabelloni

Domenica 3 marzo

14.00 Sessione 1

19.00 Sessione 2

Lunedì 4 marzo

11.00 Sessione 3

15.30 Sessione 4

20.00 Sessione 5

Martedì 5 marzo

11.00 Sessione 6

15.30 Sessione 7

20.00 Sessione 8

Mercoledì 6 marzo

11.00 Sessione 9

15.30 Sessione 10

20.00 Sessione 11

Giovedì 7 marzo

11.00 Sessione 12

15.30 Sessione 13

20.00 Sessione 14

Venerdì 8 marzo

11.00 Sessione 15

15.30 Sessione 16

20.00 Sessione 17

Sabato 9 marzo

11.00 Sessione 18

15.30 Sessione 19

20.00 Sessione 20

Domenica 10 marzo

14.00 Sessione 21

19.00 Sessione 22

Lunedì 11 marzo

14.00 Sessione 23

19.00 Sessione 24

PROGRAMMA PREOLIMPICO BOXE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da definire.

Diretta streaming: palinsesto da definire.