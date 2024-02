Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2024 oggi: orari 15 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo le medaglie assegnate per la gara femminile, oggi si assegnano quelle per la gara maschile dai 27 ai Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Doha. Ci saranno, infatti, il round 3 e 4, con presenti anche due azzurri, Andrea Barnabà e Davide Baraldi, che andranno a caccia di un piazzamento in Top-10.

Attualmente Barnabà è undicesimo, mentre Baralid è dodicesimo, con le prime dieci posizioni che non sono distanti soprattutto per Barnabà, che è staccato di soli quattro punti dal decimo posto.

Il favorito assoluto per la medaglia d’oro è il francese Gary Hunt, che ha dominato nei primi due round, accumulando un vantaggio di ben diciannove punti sul britannico Aidan Heslop e di quasi venticinque sul rumeno Catalini-Petru Preda.

La terza giornata dei Mondiali 2024 di tuffi dalle grandi altezze a Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD ed in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma.

MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2024 OGGI

Giovedì 15 febbraio (orari italiani)

09.02 Tuffi grandi altezze – Round 3 Gara maschile

09.55 Tuffi grandi altezze – Round 4 Gara maschile

AZZURRI IN GARA

09.02 Tuffi grandi altezze – Gara maschile (Andrea Barnabà, Davide Baraldi)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport