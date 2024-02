Tuffi grandi altezze: quarto oro mondiale per Rhiannan Iffland. Ottava Elisa Cosetti

Da Fukuoka 2023 a Doha 2024, il podio della gara femminile dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze è sempre lo stesso. Vince ancora Rhiannan Iffland, che conquista il suo quarto oro iridato consecutivo, superando proprio all’ultimo tuffo la canadese Molly Carlson, mentre il bronzo finisce nuovamente sul collo dell’altra canadese Jessica Macaulay. L’azzurra Elisa Cosetti ha concluso all’ottavo posto, migliorando comunque il risultato ottenuto in Giappone, quando chiuse nona.

Una vittoria arrivata incredibilmente al quarto ed ultimo turno per Iffland, grazie ad uno strepitoso triplo ritornato raggruppato con mezzo avvitamento da 102.60 punti. Un vero e proprio capolavoro dell’australiana che ha concluso con il punteggio totale di 342.00.

Carlson era rimasta in testa per tre turni, ma non ha retto la pressione ed ha sbagliato il quadruplo avanti carpiato con mezzo avvitamento (77 punti), finendo alle spalle di Iffland con un punteggio di 320.75. La canadese ha salvato almeno l’argento di pochissimo, visto che la connazionale Jessica Macaulay ha concluso al terzo posto con 320.35.

Buonissimo ottavo posto per Elisa Cosetti, che ha saputo migliorare risultato e punteggio rispetto all’ultima rassegna iridata di Fukuoka. L’azzurra ha chiuso con 272.90 e soprattutto è stata brava nel finale a concludere con un triplo avanti carpiato con mezzo avvitamento da 76.50. Un altro passo avanti per Cosetti, che adesso proverà ad alzare ulteriormente i coefficienti per giocarsi qualche piazzamento ancora più importante a livello mondiale.