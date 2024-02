A che ora la Superlega di volley oggi: programma turno infrasettimanale 14 febbraio, tv, streaming

Stiamo per arrivare in fondo anche a questa regular season della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Il giorno di San Valentino ospita infatti l’ottava giornata del girone di ritorno, al termine della quale ne rimarranno soltanto tre prima di iniziare i play-off. Sei partite e tutte le squadre in campo in una serata, con l’inizio dell’anticipo fissato alle 20.00 e trenta minuti dopo inizieranno tutte le altre sfide.

L’unica partita che inizierà ad orario sfalsato è il derby lombardo tra Milano e Monza. I meneghini devono rialzarsi subito dopo il brutto passo falso fatto a Padova, per quella che è la sconfitta numero quattro nelle ultime cinque partite nel campionato (solo 2 vittorie nelle ultime 7 partite giocate in totale, comprendendo la doppia sconfitta in CEV Cup); Monza invece viene da un gran periodo, finale di Coppa Italia, finale di Challenge Cup conquistata e vittoria sul campo di Piacenza. Alle 20.30 scatteranno tutte le altre partite. Padova è libera di testa, i playoff sono lontani e la retrocessione impossibile; i veneti faranno visita a Catania, invece alla ricerca disperata di punti per le ultime flebili speranze salvezza. Modena invece è obbligata a vincere in casa contro Taranto, per mantenere almeno per il momento l’ottavo posto, che vale l’ultimo biglietto per la post season.

Due partite di cartello in questo turno infrasettimanale: Trento-Civitanova e Piacenza Verona. I campioni d’Italia in carica veleggiano verso il primo posto alla fine della stagione regolare (+9 sulla seconda), i ragazzi di Blengini, dopo un paio di mesi sulle montagne russe, stanno provando a trovare un po’ più di continuità, e sono in piena corsa per il terzo posto. La squadra forse più in forma del momento, Verona, ospita Piacenza in una partita che promette spettacolo. Rok Mozic e compagni hanno appena espugnato il campo di Perugia, e in campionato vengono da un’eloquente striscia di 9 successi nelle ultime 10 partite. Piacenza ha perso in casa contro Monza una maratona, ma deve tornare subito a correre per difendere la terza posizione in graduatoria. Si chiude poi con Cisterna che ospita Perugia, desiderosa di riprendere il cammino ma ormai quasi condannata alla seconda testa di serie ai playoff.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre sarà solo il match che verrà trasmesso in chiaro. RaiSport HD infatti manda in onda la super sfida delle 20.30 tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 14 FEBBRAIO

Ore 20.00 Allianz Milano vs Mint Vero Volley Monza

Ore 20.30 Farmitalia Catania vs Pallavolo Padova

Ore 20.30 Valsa Group Modena vs Gioiella Prisma Taranto

Ore 20.30 Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 20.30 Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaisportHD

Ore 20.30 Cisterna Volley vs Sir Susa Vim Perugia

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY 14 FEBBRAIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

TRENTINO-CIVITANOVA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.