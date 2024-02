Calendario Mondiali tuffi 2024 oggi: orari 9 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 9 febbraio, penultima giornata di gare dei Mondiali 2024 di tuffi a Doha. Nella capitale del Qatar ci si avvicina alla fine della competizione iridata e quest’oggi il programma prevede le seguenti prove: semifinale e Finale della gara femminile dal trampolino tre metri; preliminari della gara maschile dalla piattaforma.

In casa Italia Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi andranno a caccia della qualificazione all’atto conclusivo, previsto alle 16.30 italiane. Non sarà semplice perché entrambe non si sono espresse al meglio delle loro possibilità in questa rassegna iridata. Vedremo se ci sarà un colpo di coda.

Alle 10.30, poi, inizierà l’avventura di Riccardo Giovannini e di Andreas Sargent Larsen dalla piattaforma. Come da tradizione, il livello è molto alto in questa specialità e i due azzurri punteranno alla regolarità per essere parte della semifinale in programma domani.

La penultima giornata dei Mondiali di tuffi 2024 a Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD per quanto concerne la sessione mattutina e da Rai2 HD per quanto riguarda la Finale della gara femminile dal trampolino tre metri; in streaming su RaiPlay (sessione pomeridiana) e RaiPlay3 (sessione mattutina). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del programma al completo.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2024 OGGI

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

08.00 Trampolino tre metri donne – Semifinale

10.30 Piattaforma maschile – Preliminari

16.30 Trampolino tre metri donne – Finale

AZZURRI IN GARA

08.00 Trampolino tre metri donne – Semifinale (Elena Bertocchi e Chiara Pellacani)

10.30 Piattaforma maschile – Preliminari (Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

16.30 Trampolino tre metri donne – Finale (eventualmente Elena Bertocchi e Chiara Pellacani)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay; RaiPlay 3 (tuffi nella sessione mattutina)

Diretta testuale: OA Sport