Calendario Mondiali nuoto di fondo 2024 oggi: orari 7 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 7 febbraio, l’Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro della due 5 km di nuoto di fondo, che metteranno le medaglie di questi Mondiali 2024 delle acque libere e sicuramente regaleranno non poco spettacolo a chi guarderà le due prove.

Saranno le donne le prime a competere nelle acque libere. Giulia Gabbrielleschi e Barbara Pozzobon saranno le azzurre al via, che tenteranno di tenere alto il vessillo italico e stupire in un contesto assai qualificato, considerando quanto è accaduto nella 10 km.

Sul versante maschile, la gara inizierà alle 11.00 italiane e c’è grande curiosità per l’esordio di Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano ha deciso di non prendere parte alla 10 km, avendo la certezza di essere già qualificato ai Giochi. In vista dell’avventura in piscina della prossima settimana, Greg ha voluto risparmiarsi e vedremo se questo approccio pagherà. Paltrinieri gareggerà con il suo fido amico Domenico Acerenza.

Oggi, mercoledì 7 febbraio, i Mondiali 2024 di nuoto di fondo prevedono le due 5 km, con la gara femminile alle 08.30 e quella maschile alle 11.00. La diretta televisiva delle due prove sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di entrambe le gare.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO OGGI

Mercoledì 7 febbraio (Orari italiani)

08.30 5 km femminile – Diretta tv su RaiSport HD.

11.00 5 km maschile – Diretta tv su RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 7 febbraio (Orari italiani)

08.30 5 km femminile (Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon)

11.00 5 km maschile (Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.