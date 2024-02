Calendario Mondiali nuoto di fondo 2024 oggi: orari 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 4 febbraio, l’Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro della 10 km maschile di nuoto di fondo, che metterà in palio le medaglie di questi Mondiali 2024 delle acque libere e anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

Un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25 sarà il percorso che attende i “caimani“. Saranno Domenico Acerenza e Dario Verani a tenere alto il vessillo italico. Il lucano, molto cresciuto nelle ultime stagioni al fianco di Gregorio Paltrinieri, ambisce al meglio possibile e chiaramente al pass a Cinque Cerchi. Stesso discorso per Verani, che punta a rientrare nella top-13.

A proposito di Paltrinieri, Greg non ci sarà essendo già qualificato. Il tempo nuotato nei 1500 sl a fine 2023 l’ha messo nella condizione di essere già con il biglietto per Parigi anche per la 10 km. Vedremo il campione nostrano in gara nella 5 km e nella staffetta mista, al fine di garantirsi un avvicinamento per le gare in piscina migliore.

La 10 km maschile di nuoto di fondo dei Mondiali 2024 a Doha sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova, che prenderà il via a partire dalle 08.30 italiane.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO OGGI

Domenica 4 febbraio (Orari italiani)

08.30 10 km maschile – Diretta tv su RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

08.30 10 km maschile (Domenico Acerenza e Dario Verani)

