Calendario Mondiali nuoto 2024 oggi: orari 11 febbraio, tv, streaming, programma, italiani in gara

Oggi, domenica 11 febbraio, prenderanno il via le gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si prospetta un day-1 fin da subito particolarmente interessante. La Nazionale italiana, guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini, vorrà partire con il piede giusto e dimostrare il proprio valore al cospetto di compagini particolarmente forti.

Il programma prenderà il via dalle 7.30 italiane con le batterie. Sara Franceschi sarà la prima a essere chiamata in causa. La toscana, costretta a saltare gli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania) per un problema alla spalla, si spera abbia risolto questa problematica e riesca a esprimersi al meglio nei 200 misti donne. A seguire Marco De Tullio e Matteo Ciampi andranno a caccia della qualificazione per la Finale dei 400 stile libero.

Attenzioni particolari poi nelle heat dei 100 rana uomini. Nicolò Martinenghi vorrà mostrare segnali di vitalità in una specialità che sarà priva del dominatore, Qin Hayang, ma vedrà al via gli altri grandi interpreti come l’americano Nic Fink, l’olandese Arno Kamminga e il britannico Adam Peaty.

La prima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, per quanto riguarda le batterie e su Rai 2 HD per semifinali e finali; in streaming su RaiPlay3 per le batterie e su RaiPlay per le semifinali e le finali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

Domenica 11 febbraio

Batterie (Orari italiani)

7:32 200 misti donne

7:44 400 stile libero uomini

8:18 100 farfalla donne

8:31 50 farfalla uomini

8:46 400 stile libero donne

9:10 100 rana uomini

9:32 staffetta 4×100 stile libero donne

9:43 staffetta 4×100 stile libero uomini

Finali e semifinali (Orari italiani)

17:02 400 stile libero uomini – finale

17:12 100 farfalla donne – semifinali

17:23 50 farfalla uomini – semifinali

17:32 400 stile libero donne – finale

17:50 100 rana uomini – semifinali

18:01 200 misti donne – semifinali

18:21 staffetta 4×100 stile libero donne – finale

18:32 staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

AZZURRI IN GARA

Domenica 11 febbraio (orari italiani)

7:32 200 misti donne – Sara Franceschi

7:44 400 stile libero uomini – Marco De Tullio e Matteo Ciampi

8:18 100 farfalla donne – Sonia Laquintana

8:31 50 farfalla uomini – Federico Burdisso

8:46 400 stile libero donne – Nessuna italiana

9:10 100 rana uomini – Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti

9:32 staffetta 4×100 stile libero donne – Italia

9:43 staffetta 4×100 stile libero uomini – Italia

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (batterie); Rai 2 HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay3 (batterie); RaiPlay (semifinali e finali)

Diretta testuale: OA Sport