Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 16 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, venerdì 16 febbraio: nella quindicesima giornata spazio a pallanuoto femminile e nuoto. Verranno assegnati altri sei titoli: saranno distribuite le medaglie nel nuoto, con 100m stile libero femminili, 200m rana femminili, 200m dorso maschili, 200m rana maschili e la staffetta 4x200m stile libero maschile, e nella pallanuoto femminile, con le finali per il terzo e per il primo posto.

Saranno in gara il Setterosa, che affronterà il Canada nella finale per il 7° posto della pallanuoto femminile, e, nel nuoto, Gianmarco Sansone, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri (batterie ed eventuale semifinale), la staffetta 4x200m stile libero maschile (batterie ed eventuale finale) e Simona Quadarella (batterie).

La quindicesima giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), oggi, venerdì 16 febbraio, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (batterie del nuoto, Spagna-Grecia e Stati Uniti-Ungheria di pallanuoto femminile) e Rai 2 HD (semifinali e finali del nuoto), in diretta streaming su Rai Play (batterie, semifinali e finali del nuoto, Spagna-Grecia e Stati Uniti-Ungheria di pallanuoto femminile), Rai Play 3 (Italia-Canada e Spagna-Grecia di pallanuoto femminile), mentre OA Sport vi offrirà le dirette live testuali di tutte le gare di nuoto e di Italia-Canada di pallanuoto femminile.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 16 febbraio

07.32 Nuoto, batterie: 100m farfalla maschili (Gianmarco Sansone)

07.52Nuoto, batterie: 200m dorso femminili

08.00 Pallanuoto femminile, finale 7° posto: Canada-Italia

08.08 Nuoto, batterie: 50m stile libero maschili (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri)

08.33 Nuoto, batterie: 50m farfalla femminili

08.49 Nuoto, batterie: staffetta 4x200m stile libero maschili (Italia)

09.07 Nuoto, batterie: 800m stile libero femminili (Simona Quadarella)

09.30 Pallanuoto femminile, finale 3° posto: Spagna-Grecia

14.00 Pallanuoto femminile, finale 5° posto: Australia-Paesi Bassi

15.30 Pallanuoto femminile, finale: Stati Uniti-Ungheria

17.02 Nuoto, finali: 100m stile libero femminili

17.09 Nuoto, semifinali: 100m farfalla maschili

17.20 Nuoto, semifinali: 200m dorso femminili

17.40 Nuoto, semifinali: 50m stile libero maschili

17.49 Nuoto, finali: 200m rana femminili

17.59 Nuoto, finali: 200m dorso maschili

18.08 Nuoto, finali: 200m rana maschili

18.17 Nuoto, semifinali: 50m farfalla femminili

18.33 Nuoto, finali: staffetta 4x200m stile libero maschile

