MotoGP, calendario Test Sepang 2024: programma, orari, dove vederli in tv e streaming

Quando manca poco più di un mese al via del Motomondiale 2024, che inizierà ufficialmente nel weekend 8-10 marzo a Lusail con il Gran Premio del Qatar, sul circuito di Sepang sta per andare in scena una finestra di test collettivi per la MotoGP da martedì 6 a giovedì 8 febbraio in cui saranno impegnati i collaudatori delle varie case e tutti i piloti titolari della griglia.

Si preannuncia dunque una tre-giorni molto interessante in Malesia per valutare le sensazioni di alcuni top rider sulle nuove moto, in attesa di avere un quadro più indicativo quando il cronometro comincerà a contare davvero. Riflettori puntati sulla pattuglia Ducati ed in particolare sul campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e sull’otto volte iridato Marc Marquez.

Quest’ultimo andrà alla ricerca di un buon feeling con la Desmosedici GP23 del Team Gresini, per aumentare le sue chance di giocarsi il Mondiale già nel 2024. Curiosità anche per verificare gli eventuali progressi tecnici di Honda e Yamaha, che hanno avuto il vantaggio di schierare recentemente i piloti titolari in due delle tre giornate riservate allo shakedown per collaudatori e rookie disputato sempre a Sepang.

Il programma della finestra di test pre-stagionali della MotoGP in Malesia verso il Mondiale 2024 prevede otto ore al giorno di attività in pista da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, con semaforo verde alle 3 e bandiera a scacchi alle 11 del mattino ora italiana (dalle 10.00 alle 18.00 locali). Le prove non saranno visibili in diretta tv e streaming, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TEST SEPANG MOTOGP 2024

Martedì 6 febbraio

Ore 03.00-11.00 prima giornata test Sepang MotoGP

Mercoledì 7 febbraio

Ore 03.00-11.00 seconda giornata test Sepang MotoGP

Giovedì 8 febbraio

Ore 03.00-11.00 terza giornata test Sepang MotoGP

PROGRAMMA TEST SEPANG MOTOGP: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport