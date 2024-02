Calendario sci di fondo: orari Coppa del Mondo Canmore 2024. Programma 9-13 febbraio, tv, streaming. Gare fino al martedì!

Dopo una settimana di pausa, lo sci di fondo ricompare dall’altra parte dell’Oceano. Precisamente, lo fa a Canmore, in Canada, in una sorta di particolare weekend allungato. La Coppa del Mondo, infatti, si ferma nell’Alberta non soltanto fino a domenica, ma fino al martedì.

Questo in particolare il calendario: si comincia venerdì 9 con le due 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli, poi si va avanti sabato 10 con le due sprint a tecnica libera, per poi arrivare a domenica 11 con le due 20 km con partenza di massa, stavolta a tecnica classica. La cosa, se vogliamo, curiosa è la presenza, martedì 13, di un’altra sprint, stavolta a tecnica classica. Come a dire: non si lascia, ma si raddoppia.

Di seguito il calendario delle gare di Canmore. La programmazione televisiva sarà suddivisa tra Eurosport 1, canale di riferimento per l’emittente paneuropea, e RaiSport, che proporrà in diretta alcune competizioni. Diretta streaming assicurata da eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay. Il palinsesto di martedì 13 dev’essere ancora reso noto. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale delle varie competizioni.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANMORE

Venerdì 9 febbraio

Ore 18:40 10 km tl femminile

Ore 20:45 10 km tl maschile

Sabato 10 febbraio

Ore 18:30 Qualificazioni sprint tl

Ore 21:00 Fasi finali sprint tl

Domenica 11 febbraio

Ore 18:00 20 km tc Mass Start femminile

Ore 20.15 20 km tc Mass Start maschile

Martedì 13 febbraio

Ore 17:00 Qualificazioni Sprint tc

Ore 19:30 Fasi finali Sprint tc

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CANMORE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (tutte le gare), RaiSport (10 km femminile)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport