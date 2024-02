Calendario Europei lotta 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver affrontato il primo appuntamento stagionale con le Ranking Series, la lotta guarda agli Europei senior 2024, che si disputeranno a Bucarest, in Romania: la rassegna continentale si terrà da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Saranno infatti ben sette le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-romana, lotta femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine. L’Italia si presenta all’appuntamento continentale con 17 azzurri al via.

Nello stile libero ci saranno Colin Realbuto (65kg), Gianluca Talamo (70kg), Frank Chamizo (79kg), Aron Caneva (86kg), Benjamin Honis (97kg), Abraham Conyedo (125kg). Nella greco-romana saranno al via Jacopo Sandron (63kg), Ignazio Sanfilippo (67kg), Riccardo Abbrescia (77kg), Nikoloz Kakhelashvili (97), Danila Sotnikov (130kg). Nella femminile risultano iscritte Emanuela Liuzzi (50kg), Aurora Russo (57kg), Elena Esposito (62kg), Laura Godino (68kg), Dalma Caneva (72kg), Enrica Rinaldi (76kg).

Saranno in gara dunque in una categoria di peso non olimpica sia Frank Chamizo che Jacopo Sandron, con quest’ultimo che è salito sul podio nelle Ranking Series di Zagabria, appuntamento saltato dalla squadra femminile, al primo appuntamento internazionale di rilievo. Di seguito il programma completo degli Europei senior di lotta 2024 con l’indicazione degli orari delle competizioni. Le gare non avranno copertura televisiva in diretta, ma saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su UWW+.

CALENDARIO EUROPEI SENIOR LOTTA BUCAREST 2024

Lunedì 12 febbraio

09.30-13.30 Qualificazioni greco-romana 55-63-77-87-130 kg

17.00-18.30 Semifinali greco-romana 55-63-77-87-130 kg

Martedì 13 febbraio

09.30-13.30 Qualificazioni greco-romana 60-67-72-82-97 kg

09.30-13.30 Ripescaggi greco-romana 55-63-77-87-130 kg

15.45-16.45 Semifinali greco-romana 60-67-72-82-97 kg

17.00-20.00 Finali greco-romana 55-63-77-87-130 kg

Mercoledì 14 febbraio

09.30-11.30 Qualificazioni lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

09.30-11.30 Ripescaggi greco-romana 60-67-72-82-97 kg

15.45-16.45 Semifinali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

17.00-20.00 Finali greco-romana 60-67-72-82-97 kg

Giovedì 15 febbraio

09.30-11.30 Qualificazioni lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

09.30-11.30 Ripescaggi lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

15.45-16.45 Semifinali lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

17.00-20.00 Finali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg

Venerdì 16 febbraio

09.30-13.00 Qualificazioni stile libero 57-65-70-79-97 kg

09.30-13.00 Ripescaggi lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

15.45-16.45 Semifinali stile libero 57-65-70-79-97 kg

17.00-20.00 Finali lotta femminile 53-57-62-65-72 kg

Sabato 17 febbraio

09.30-13.00 Qualificazioni stile libero 61-74-86-92-125 kg

09.30-13.00 Ripescaggi stile libero 57-65-70-79-97 kg

15.45-16.45 Semifinali stile libero 61-74-86-92-125 kg

17.00-20.00 Finali stile libero 57-65-70-79-97 kg

Domenica 18 febbraio

14.00-15.30 Ripescaggi stile libero 61-74-86-92-125 kg

16.00-19.00 Finali stile libero 61-74-86-92-125 kg

PROGRAMMA EUROPEI SENIOR LOTTA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.