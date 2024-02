Calendario Coppa del Mondo short track Dresda 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 9 all’11 febbraio torna in scena il massimo circuito internazionale dello short track. Dopo quanto accaduto negli Europei di Danzica (Polonia), sarà l’anello di ghiaccio di Dresda (Germania) a dare un seguito. Quinto appuntamento nel quale l’Italia vorrà mostrare segnali di vitalità, confortata dai grandi risultati della rassegna continentale.

Pietro Sighel è stato il protagonista assoluto con le sue prestazioni a livello individuale, dimostrando una classe e freddezza uniche nel proprio genera. Il 24enne è sicuramente il leader del gruppo tricolore, ma anche gli altri membri della compagine hanno fatto vedere cose speciali nel corso della competizione europea.

In un contesto altamente qualificato sarà interessante capire la condizione generale della squadra italiana, in vista di un altro appuntamento importante, ovvero i Mondiali di Rotterdam (Paesi Bassi), in programma dal 15 al 17 marzo.

La quinta tappa della Coppa del Mondo di short track, in programma a Dresda (Germania) dal 9 all’11 febbraio, sarà trasmessa in diretta streaming da eurosport.it, Discovery+ e dal canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SHORT TRACK DREDSA 2024

Venerdì 9 febbraio

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 10 febbraio

dalle 13.32: quarti di finale, semifinali e finali 1500m (gara1) e 1000m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 11 febbraio

dalle 13.32: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1500m (gara2). Finali staffette femminile e maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport