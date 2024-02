Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2024: programma, orario, tv, streaming

Messo in archivio il primo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 con le vittorie di Irlanda, Inghilterra e Scozia, l’attenzione è già spostata al prossimo weekend con altre tre sfide in programma. Sabato si disputeranno Scozia-Francia e Inghilterra-Galles, mentre gli azzurri di Gonzalo Quesada torneranno in campo domenica 11 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 16, a Dublino contro l’Irlanda.

Per gli azzurri una trasferta durissima contro la favorita numero 1 al titolo e che è uscita nettamente vincitrice a Parigi nel big match con la Francia. Per l’Italia, invece, un ko di misura contro l’Inghilterra che ha dato segnali incoraggianti, ma mostrato ancora tutti i limiti di Lamaro e compagni. Come detto, il match inizierà alle ore 16 e sarà trasmesso su Sky Sport Uno e su Tv8.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostrerà in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedranno in campo l’Italia saranno trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri andranno in onda su Sky Sport Arena. Inoltre, i match degli azzurri si potranno vedere anche in streaming su Sky Go e Now e su tv8.it.

CALENDARIO IRLANDA-ITALIA RUGBY SEI NAZIONI 2024

Domenica 11 febbraio

Ore 16.00 Italia-Inghilterra – Diretta TV su Sky Sport Uno e TV 8

PROGRAMMA IRLANDA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e TV8

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport