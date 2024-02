Calendario Campionati Italiani atletica indoor 2024: programma, orari, tv, streaming

I Campionati Italiani Indoor 2024 di atletica leggera andranno in scena al PalaCasali di Ancona nel weekend del 17-18 febbraio. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano, dove verranno assegnati i tricolori in sala e si lancerà la volata in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.

Riflettori puntati su tante stelle del panorama italiano: Andy Diaz (salto triplo), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Larissa Iapichino e Mattia Furlani (salto in lungo), Lorenzo Simonelli (60 ostacoli), Samuele Ceccarelli e Zaynab Dosso (60 metri), Ossama Meslek, Federico Riva, Pietro Arese (1500 metri), Elisa Molinarolo e Roberta Bruni (salto con l’asta).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Indoor 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Rai Play (palinsesto dettagliato da definire), in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA 2024

Sabato 17 febbraio

09.00 Eptathlon, 60 metri

09.15 Pentathlon, 60 ostacoli

09.50 Eptathlon, salto in lungo

10.00 Pentathlon, salto in alto

11.15 Eptathlon, getto del peso

12.30 Pentathlon, getto del peso

12.35 Eptathlon, salto in alto

12.50 60 ostacoli (femminile), batterie

13.06 60 ostacoli (maschile), batterie

13.15 Salto in lungo (femminile)

13.30 Pentathlon, salto in lungo

14.10 400 metri (femminile), batterie

14.20 400 metri (maschile), batterie

14.50 Salto con l’asta (femminile)

15.03 3000 metri di marcia (femminile)

15.15 Salto in lungo (maschile)

15.30 Pentathlon, 800 metri

15.45 1500 metri (maschile)

15.55 1500 metri (femminile)

16.10 60 ostacoli (maschile), finale

16.20 60 ostacoli (femminile), finale

16.35 5000 metri di marcia (maschile)

Domenica 18 febbraio

09.15 Salto con l’asta (maschile)

10.20 Eptathlon, 60 ostacoli

12.10 Eptathlon, salto con l’asta

13.00 Salto in alto (femminile)

13.45 Salto triplo (femminile)

14.55 60 metri (femminile), batterie

15.10 60 metri (maschile), batterie

15.30 Salto triplo (maschile)

15.30 400 metri (femminile), finale

15.40 400 metri (maschile), finale

15.50 Getto del peso (maschile)

15.50 800 metri (femminile), in serie

16.05 800 metri (maschile), in serie

16.20 Eptathlon, 1000 metri

16.35 60 metri (femminile), finale

16.45 60 metri (maschile), finale

17.00 3000 metri (maschile)

17.10 Getto del peso (femminile)

17.15 3000 metri (femminile)

17.35 4×2 giri (femminile), in serie

17.55 4×2 giri (maschile), in serie

