Calcio: Roma scintillante, è 4-0 sul Cagliari all’Olimpico in Serie A

Nessun problema per la Roma nell’ultimo confronto della 23a giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I giallorossi battono per 4-0 il Cagliari, in quello che è risultato un vero e proprio confronto tra uomini che, all’Olimpico, si sono fatti amare. Sulle rispettive panchine, infatti, da un lato Daniele De Rossi, dall’altro Claudio Ranieri. Terza vittoria consecutiva per i capitolini, ora quinti a quota 39. Cagliari sempre nel trio delle diciassettesime a 18.

Bastano due minuti alla Roma per trovare il primo gol: ci pensa Pellegrini, che raccoglie una respinta di Petagna sul precedente tentativo di Paredes da angolo di Dybala. Lo stesso Pellegrini si gioca bene le proprie carte e crea, insieme a Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, la splendida azione corale che porta al 2-0 da parte dell’argentino.

Al 41′ Lukaku si vede annullare la terza rete: è in fuorigioco sul passaggio di El Shaarawy. Al 44′ il VAR interviene di nuovo, stavolta perché Lapadula pesta il piede di Llorente prima di cadere a terra, senza che dunque il difensore romanista sia colpevole del fallo.

Alla ripartenza, dopo cinque minuti, il colpo di testa di Cristante viene respinto di mano da Petagna: rigore inevitabile. Dybala colpisce verso destra, Scuffet va dall’altra parte ed è 3-0 dopo 51′. Inizia la girandola delle sostituzioni, tutte da parte giallorossa, ma gli isolani non trovano modo di rimediare.

Anzi, subiscono il 4-0 di uno dei nuovi entrati, Huijsen, che insacca di testa in maniera perfetta su angolo di Paredes. Diverse volte, soprattutto con Bove e Lukaku, la Roma cerca il quinto gol, e in teoria lo trova anche proprio con Bove, ma anche in questo caso c’è fuorigioco. Bastano due minuti di recupero a chiudere le cose.