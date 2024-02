Calcio femminile: Fiorentina, Milan e Juventus vincono nel turno infrasettimanale di Serie A

Non sbaglia nessuna squadra del gruppo di testa nel turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Dopo la brillante vittoria della Roma, che ha aperto la penultima giornata di Regular Season regolando il Sassuolo, trovano il successo anche la Juventus e la Fiorentina, rispettivamente contro Inter e Como; mentre frena la Samp, sconfitta dal Milan.

Ma andiamo con ordine. La Viola ha infilato la seconda vittoria consecutiva salendo a quota 39 in classifica imponendosi sulla compagine lombarda per 0-1. Un risultato di misura, maturato con una splendida rete di Boquete, arrivata al 72′ grazie ad una pennellata su punizione che, dai venti metri, ha superato la barriera spiazzando Gilardi.

Buona prova poi le rossonere che, in trasferta, hanno ritrovato la vittoria agganciando la Sampdoria a 18 punti, rendendosi artefici di un’ottima prestazione. Tuttavia sono le blucerchiate ad aprire le marcature al 9′ con il tapin vincente di Tarenzi, brava a ribadire in porta un controllo non preciso da parte di Sena. Il Milan resta comunque in partita, prima colpendo la traversa con Marinelli e ripristinando successivamente gli equilibri con Domping, anche lei abile a ribattere a rete un tiro non irresistibile di Rubio Avila.

Ma sarà proprio quest’ultima a mettere a referto la rete del vantaggio al 53‘per via di un davvero pregevole controllo di Dubcova spalle alla porta, poi girato e calciato dalla compagna in corsa con una deviazione che disorienta Tampieri. Tre minuti dopo ancora Domping firma di testa poi il tris su schema da calcio d’angolo, chiudendo così i giochi.

Sul velluto infine anche la seconda della classe Juventus, salita a 40 punti dopo aver arginato senza particolari patemi l’Inter per 0-2, complice una bella doppietta di Echegini. La nigeriana porta la compagine bianconera in vantaggio al 7′ dopo un colpo di tacco di Girelli che smarca Garbino, la quale dalla sinistra crossa sulla centrocampista che di testa batte Cetinja. Un canovaccio offensivo che si ripete, esattamente con le stesse protagoniste, anche sette minuti dopo, con Echegini che stavolta insacca nella parte bassa della rete.

L’ultima giornata di Regular Season si svolgerà sabato 17 febbraio.