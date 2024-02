Calcio a 5: nella 20esima giornata arrivano i successi di Olimpus Roma, Genzano e L84

Il programma della 20esima giornata della stagione regolare della Serie A di calcio a 5 2023-2024 è andato ufficialmente in archivio. Ecco i risultati che sono maturati in questo sabato 17 febbraio.

Vittoria larga, per 8-3, dell’Active Network sul Ciampino Futsal, così come l’Olimpus Roma ha superato 7-4 lo Sporting Sala Consilina.

Successi esterni, poi, per Genzano e Cosenza, rispettivamente per 5-8 e 1-5 in casa del Mantova e del Verona, mentre nel derby campano Napoli Futsale e Sandro Abate hanno impattato sul 2-2.

Infine le pesanti vittorie, per 3-2 e 3-5, della Feldi Eboli e della L84 in casa contro la Fortitudo Pomezia e a domicilio sul terreno della Came Treviso.

In classifica, dopo 20 giornate, l’Olimpus Roma domina a 49 punti: +10 sul Genzano e +11 sul Napoli. Prossimo turno in programma dal 23 al 25 febbraio.