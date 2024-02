Boxe, Italia verso il preolimpico di Busto Arsizio: gli azzurri si preparano ad Assisi

Si avvicina il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda la boxe. L’appuntamento è alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese) dal 3 all’11 marzo. Verranno assegnati 49 pass a cinque cerchi (21 tra le donne, 28 tra gli uomini) in tredici categorie di peso (7 maschili e 6 femminili). Si preannuncia la partecipazione di 668 atleti provenienti da 114 Paesi. Dopo questo evento ci sarà un’ultima chance al torneo mondiale di Bangkok, previsto a maggio.

L’Italia si preparerà alla kermesse con un raduno ad Assisi che si concluderà il 27 febbraio. Presso il Training Center Federale saranno presenti più di 200 atleti provenienti da Algeria, Argentina, Azerbaijan, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Colombia, Croazia, Estonia, Finlandia,Francia, Irlanda, Italia, Kazakhstan, Kosovo, Marocco, Nigeria, Norvegia, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Serbia, USA, Svizzera, Malta, Mauritius, Venezuela.

Ricordiamo che l’Italia ha già qualificato quattro pugili a Parigi 2024, attraverso i Giochi Europei della scorsa estate: Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Irma Testa (57 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg).