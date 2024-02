Boxe: a Guido Vianello basta un round, Johnson battuto con facilità impressionante

Facilissimo successo per Guido Vianello al Madison Square Garden Theater di New York. Il pugile azzurro, che da anni ha scelto di tentare ogni genere di fortuna negli States, sconfigge per KO alla prima ripresa l’americano Moses Johnson, dimostratosi all’atto pratico molto meno forte delle sue credenziali.

Può un combattimento proseguire incomprensibilmente anche quando finisce già alla prima ripresa? Sì, se la situazione che si verifica è quella di New York. Vianello parte prontissimo, con tutte le energie presenti e vive. Ed arriva subito il destro ad atterrare Johnson.

Qui c’è l’incomprensibile, perché l’arbitro ritiene che quello dell’italiano sia un colpo accidentale. Risultato: Johnson si rialza. E non è, oggettivamente, un bel vedere ciò che accade dopo: Vianello lo atterra una seconda, una terza, una quarta volta. Soltanto alla quinta si decide per fermare il combattimento, di fatto mai iniziato.

Dodicesima vittoria da protagonista per il ventinovenne peso massimo di Roma, che adesso andrà a misurarsi contro nomi indubbiamente più impegnativi. Questa sua prova di stanotte, del resto, non ha lasciato indifferenti gli osservatori di una categoria di peso che sta vivendo un momento particolarmente interessante.