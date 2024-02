Biathlon, Mondiali 2024: le speranze di medaglia dell’Italia. Quante gare “quattro stelle!”

Da mercoledì 7 a domenica 18 febbraio, l’impianto ceco di Nove Mesto na Morave fungerà da palcoscenico per i Mondiali di biathlon 2024. Verranno conferite 36 medaglie in 12 gare. Quanti, di questi 36 pendagli metallici, finiranno in Italia? Proviamo a dare una risposta al quesito, partendo dai dati fattuali rappresentati dai risultati dei mesi di dicembre e gennaio.

In campo maschile si sono disputate 14 competizioni individuali. Il movimento azzurro ha raccolto 1 podio. La firma è di Tommaso Giacomel, secondo nella sprint di Ruhpolding. Ognuno tragga le conclusioni del caso su quali siano le opportunità nella sfera di chi è dotato del cromosoma Y. Cionondimeno, va rimarcato come il quartetto azzurro sia giunto terzo in 2 delle 4 staffette andate in scena. Le possibilità sono pertanto molto più elevate nella prova a squadre.

Nell’ambito femminile, nelle 14 gare individuali si contano 2 vittorie e 4 piazzamenti nella top-three, tutti marchiati “Lisa Vittozzi”. È anche vero che la “vera” Dorothea Wierer non si è mai vista. Dunque, un suo pieno recupero potrebbe aumentare, per non dire raddoppiare, qualsiasi possibilità di medaglia. Paradossalmente, fra le ragazze l’Italia non è ancora salita sul podio in staffetta. C’è un “però”. Quante volte si è schierata in “formazione tipo”?

Capitolo gare miste. In quelle a quartetti si registra un roboante 100% di podi tricolore (2 su 2), al quale fa da contraltare lo 0% in quelle a coppie. È però un terreno su cui muoversi con i piedi di piombo. Le competizioni aperte a entrambi i sessi – quando mettono in palio le medaglie – si disputano in giornate diverse. In Coppa del Mondo invece sono contemporanee.

La conclusione? Proviamo a utilizzare il paradigma della “Scala Ambesi” per classificare ognuna delle 12 prove, partendo dalla legenda basata sulle possibilità degli azzurri.

★★★★★ – Favoriti numero 1 per l’oro.

★★★★ – Tra i pretendenti al podio più accreditati.

★★★ – Outsider nella corsa alle medaglie.

★★ – Possibilità di medaglia esigue.

★ – Si parte per partecipare.

GARE ★★★★

Staffetta Mista

Sprint Femminile

Inseguimento Femminile

Individuale Femminile

Staffetta Maschile

Staffetta Femminile

Mass Start Femminile

GARE ★★★

Sprint Maschile

Inseguimento Maschile

Individuale Maschile

Single Mixed

Mass Start Maschile