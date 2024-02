Calendario sci alpino: orari Bansko e Soldeu. Programma 10-11 febbraio, tv, streaming

Dopo una settimana di quasi riposo, torna a ritmi regolari la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Nel weekend appena passato c’è stato solo lo slalom di Chamonix, mentre per le ragazze l’ultima gara è stata martedì scorso con il gigante di Plan de Corones. Quello in arrivo sarà un fine settimana interamente dedicato alle specialità tecniche, con entrambi i settori impegnati in una gara tra le porte larghe sabato e una tra i rapid gates domenica: maschi in scena a Bansko (Bulgaria), femmine a Soldeu (Andorra).

Il comparto maschile torna in Bulgaria, precisamente a Bansko e sulla pista intitolata ad Alberto Tomba. Gli orari di gara saranno gli stessi sia sabato sia domenica, con la prima manche in programma alle 9.30 e la seconda alle 12.30. In gigante riuscirà Marco Odermatt a mantenere l’imbattibilità stagionale? Lo svizzero sembra inavvicinabile, e anche quando sbaglia in una manche riesce comunque a rimontare e vincere, vedi Schladming. Attesa per Filippo Della Vite, ottavo in terra austriaca, risultato che lo può lanciare con fiducia verso il finale di stagione. In slalom invece Manuel Feller è impressionante in termini di costanza, con il peggior risultato dopo 7 appuntamenti che è un quinto posto. La battaglia per la vittoria è sempre apertissima, come testimonia l’ultimo successo di Daniel Yule, 30° dopo la prima parte di gara, anche se in condizioni, per dire un eufemismo, particolari.

Il settore femminile invece sarà di scena in Andorra, a Soldeu sulla pista denominata Avet le incognite sono parecchie, con la certezza degli orari: prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30. Il dubbio maggiore riguarda Mikaela Shiffrin: l’americana tornerà in scena? Avrà smaltito l’infortunio di Cortina o sarà ancora costretta ai box? La risposta a queste domande potrà dire molto sul weekend andorrano. Se Shiffrin sarà in pista, rimane la favorita per la conquista della Sfera di Cristallo, se non ci sarà si spalancano le porte per Lara Gut-Behrami. Le azzurre vogliono tornare sul podio tra le porte larghe, con Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia a comandare le operazioni. Tra i rapid gates invece, la situazione è ben diversa, con le italiane che partono per qualificarsi alla seconda manche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Bansko (Bulgaria) e Soldeu (Andorra), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 10-11 FEBBRAIO

Sabato 10 febbraio

Ore 9.30 Prima manche gigante maschile Bansko (Bulgaria)

Ore 10.30 Prima manche gigante femminile Soldeu (Andorra)

Ore 12.30 Seconda manche gigante maschile Bansko (Bulgaria)

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile Soldeu (Andorra)

Domenica 11 febbraio

Ore 9.30 Prima manche slalom maschile Bansko (Bulgaria)

Ore 10.30 Prima manche slalom femminile Soldeu (Andorra)

Ore 12.30 Seconda manche slalom maschile Bansko (Bulgaria)

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Soldeu (Andorra)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse