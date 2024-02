Biathlon, Lisa Vittozzi implacabile al poligono: la percentuale è folle in questi Mondiali!

Lisa Vittozzi si sta scatenando ai Mondiali 2024, in corso di svolgimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca). La fuoriclasse sappadina ha infatti trionfato nella durissima individuale, la gara che prevede 15 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (due serie a terra e altrettante in piedi), in cui ogni errore si paga con un minuto di penalità. L’azzurra è stata impeccabile al tiro, ha firmato un superlativo 20 su 20 e si è meritata la medaglia d’oro.

Si tratta del secondo alloro per la 29enne in questa rassegna iridata, dopo che due giorni fa aveva festeggiato l’argento nell’inseguimento. Parliamo anche del primo titolo mondiale individuale in carriera, dopo quello dello scorso anno nella staffetta femminile. La nostra portacolori si sta rivelando impeccabile in terra ceca e sta facendo la differenza con l’arma in mano, risultando letteralmente implacabile al poligono.

Nelle tre gare disputate fino a oggi a livello individuale, infatti, Lisa Vittozzi ha firmato un eccezionale 49 su 50: 10 su 10 nella sprint chiusa al sesto posto (non era stata velocissima sugli sci e aveva accusato 1’06” di ritardo dalla vincitrice, la francese Julia Simon), 19 su 20 nell’inseguimento concluso con l’argento (l’unico errore è arrivato all’ultimo poligono e ha chiuso a 46.3 secondi da Simon), 20 su 20 nella prova odierna terminata in trionfo davanti alla tedesca Heittich e alla solita Simon.

Dati semplicemente sensazionali che testimoniano l’infinito talento di Lisa Vittozzi, ora desiderosa di fornire un contributo importante nella staffetta di genere chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’azzurra avrà poi un’altra occasione per giganteggiare a livello individuale, ovvero la mass start che concluderà questa rassegna iridata.