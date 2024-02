Biathlon, startlist mass start femminile Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming, italiane in gara

Domenica 18 febbraio si concluderanno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: la prima gara dell’ultima giornata sarà la 12.5 km mass start femminile delle ore 14.15, che vedrà al via le 30 atlete che hanno ottenuto la qualificazione.

L’Italia sarà rappresentata da due azzurre: Lisa Vittozzi, automaticamente qualificata alla gara in quanto medagliata (avrebbe comunque partecipato facendo parte delle prime 15 della classifica generale di Coppa del Mondo), che avrà il pettorale 2, e Dorothea Wierer, qualificata grazie ai punti raccolti nella rassegna iridata, che partirà col 19. Samuela Comola, invece, è la prima delle riserve e dovrà sperare in una rinuncia (a patto che non arrivi da un’atleta francese) per prendere parte alla gara.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv della 12.5 km mass start femminile sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON NOVE MESTO

Domenica 18 febbraio 2024

Ore 14.15: 12.5 km mass start femminile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MONDIALI BIATHLON

1 SIMON Julia FRA

2 VITTOZZI Lisa ITA

3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

4 HETTICH-WALZ Janina GER

5 JEANMONNOT Lou FRA

6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

7 OEBERG Elvira SWE

8 HAECKI-GROSS Lena SUI

9 PREUSS Franziska GER

10 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

11 VOIGT Vanessa GER

12 ARNEKLEIV Juni NOR

13 BRORSSON Mona SWE

14 OEBERG Hanna SWE

15 PERSSON Linn SWE

16 CHAUVEAU Sophie FRA

17 GANDLER Anna AUT

18 DMYTRENKO Khrystyna UKR

19 WIERER Dorothea ITA

20 DAVIDOVA Marketa CZE

21 BENDIKA Baiba LAT

22 ERMITS Regina EST

23 MAGNUSSON Anna SWE

24 LIE Lotte BEL

25 STEINER Tamara AUT

26 SIDOROWICZ Natalia POL

27 GROTIAN Selina GER

*** RICHARD Jeanne FRA

28 TOMINGAS Tuuli EST

29 HAUSER Lisa Theresa AUT

30 JAKIELA Joanna POL

Riserve

COMOLA Samuela ITA

VOBORNIKOVA Tereza CZE

IRWIN Deedra USA

LIEN Ida NOR