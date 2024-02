Biathlon, la Svezia vince la staffetta maschile dei Mondiali. La Norvegia butta l’oro, Italia sesta in rimonta

Poca gloria per l’Italia nel pomeriggio di Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, sede dei Mondiali 2024 di biathlon: nella seconda gara della penultima giornata della rassegna iridata, la staffetta 4×7.5 km maschile, il quartetto azzurro si classifica sesto senza mai essere stato nel vivo della competizione. Oro alla Svezia, argento alla Norvegia, bronzo alla Francia.

In chiaroscuro la prestazione della formazione dell’Italia, che parte col medesimo quartetto che ha raccolto due podi in stagione in Coppa del Mondo: Elia Zeni in apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer in terza, ed infine Tommaso Giacomel in chiusura. Purtroppo Zeni usa tre ricariche in piedi e perde il treno dei migliori, poi Bionaz deve compiere un giro di penalità dopo il poligono a terra e la gara degli azzurri finisce lì. Hofer recupera posizioni, Giacomel va a tutta nonostante la gara compromessa ed alla fine l’Italia chiude in sesta piazza.

Vince a sorpresa la Svezia (nove ricariche utilizzate daBrandt, Nelin, Ponsiluoma e Samuelsson), che arriva in parata in 1:16’22″6, sfruttando il disastro al poligono del norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, il quale manda a monte il lavoro fatto dai compagni Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe (4 giri di penalità ed 11 ricariche complessive), con un poligono in piedi in cui accumula tre giri di penalità e butta l’oro, dovendo poi andare a tutta e compiere un ultimo giro fenomenale sugli sci per andare a prendersi l’argento chiudendo a 11″8 e scavalcare la Francia (tre giri di penalità e tredici ricariche) di Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet, terza a 12″8. Quarta la Germania (1+8) a 51″6, quinti gli Stati Uniti (0+8) a 1’22″2, sesta l’Italia (1+11) a 1’44″1.