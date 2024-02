Biathlon, Europei Open Junior Jakuszyce 2024: Francesca Brocchiero quarta nell’individuale, decimo Cesare Lozza

Dopo il rinvio di 24 ore, che ha portato alla cancellazione delle staffette miste, inizialmente previste per oggi, sono andate in scena le individuali degli Europei Open Junior di biathlon, valide per l’IBU Junior Cup 2023-2024, a Jakuszyce, in Polonia: nella 12.5 km femminile è quarta Francesca Brocchiero, mentre nella 15 km maschile si piazza decimo Cesare Lozza.

Nella gara femminile doppietta austriaca con Anna Andexer (20/20 al tiro) prima in 39’56″1 e Leonie Pitzer (1 bersaglio mancato) seconda a 3’11″1, mentre completa il podio la ceca Heda Mikolasova (18/20 al tiro), terza a 3’39″5, davanti all’italiana Francesca Brocchiero (1 errore), quarta a 3’44″5. Altre due azzurrine vanno a punti: 26ma Astrid Plosch (4 bersagli mancati) a 8’14″6, 27ma Fabiana Carpella (15/20 al tiro) a 8’17″1. Restano fuori dalle prime 40 tutte le altre: 43ma Birgit Schoelzhorn (7 bersagli mancati) a 10’07″0, 45ma Gaia Brunello (14/20 al tiro) a 10’10″9, 49ma Serena Del Fabbro (7 errori) a 10’27″7.

Nella gara maschile arriva la vittoria del mongolo Enkhsaikhan Enkhbat (20/20 al tiro), primo in 44’34″8, davanti al finlandese Kalle Loukkaanhuhta (nessun errore) secondo a 1″6 ma oro continentale, mentre sale sul secondo gradino del podio europeo l’estone Jakub Kulbin (2 bersagli mancati), terzo a 20″0, infine il bronzo continentale va all’ucraino Vitalii Mandzyn (2 errori), quarto a 26″4. Centra la top ten Cesare Lozza (2 errori), decimo a 1’31″1, ma vanno a punti anche Alex Perissutti (3 bersagli mancati), 18° a 2’12″3, Fabio Piller Cottrer (1 errore al tiro), 19° a 2’17″4, e Davide Compagnoni (16/20 al tiro), 33° a 3’52″2, mentre non completa la gara Thomas Daziano, che aveva trovato lo zero ai primi due poligoni.

ORDINE D’ARRIVO 12.5 KM INDIVIDUALE FEMMINILE

1 63 ANDEXER Anna AUT 0 0 0 0 0 39:56.1 39:56.1

2 67 PITZER Leonie AUT 0 0 0 1 1 42:07.2 43:07.2 +3:11.1

3 21 MIKOLASOVA Heda CZE 0 1 0 1 2 41:35.6 43:35.6 +3:39.5

4 61 BROCCHIERO Francesca ITA 0 1 0 0 1 42:40.6 43:40.6 +3:44.5

26 7 PLOSCH Astrid ITA 1 0 1 2 4 44:10.7 48:10.7 +8:14.6

27 14 CARPELLA Fabiana ITA 1 2 1 1 5 43:13.2 48:13.2 +8:17.1

43 50 SCHOELZHORN Birgit ITA 2 4 0 1 7 43:03.1 50:03.1 +10:07.0

45 87 BRUNELLO Gaia ITA 0 1 1 4 6 44:07.0 50:07.0 +10:10.9

49 74 DEL FABBRO Serena ITA 2 0 2 3 7 43:23.8 50:23.8 +10:27.7

ORDINE D’ARRIVO 15 KM INDIVIDUALE MASCHILE

1 72 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 0 0 0 0 0 44:34.8 44:34.8

2 102 LOUKKAANHUHTA Kalle FIN 0 0 0 0 0 44:36.4 44:36.4 +1.6

3 7 KULBIN Jakob EST 0 1 0 1 2 42:54.8 44:54.8 +20.0

4 71 MANDZYN Vitalii UKR 0 1 0 1 2 43:01.2 45:01.2 +26.4

10 81 LOZZA Cesare ITA 0 1 1 0 2 44:05.9 46:05.9 +1:31.1

18 46 PERISSUTTI Alex ITA 0 0 1 2 3 43:47.1 46:47.1 +2:12.3

19 2 PILLER COTTRER Fabio ITA 0 1 0 0 1 45:52.2 46:52.2 +2:17.4

33 9 COMPAGNONI Davide ITA 1 1 2 0 4 44:27.0 48:27.0 +3:52.2

DNF 120 DAZIANO Thomas ITA 0 0 DNF