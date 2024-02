Biathlon, startlist sprint femminile Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming, italiane in gara

Domani, venerdì 9 febbraio, sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca), andrà in scena la 7.5km Sprint femminile dei Mondiali 2024 di biathlon. La prova dei due poligoni riservata alle donne darà il via alle danze al programma delle gare individuali di questa rassegna iridata, iniziata con la staffetta mista. Format che non ha regalato le soddisfazioni attese agli azzurri, affossati dagli errori al poligono di Didier Bionaz e di Tommaso Giacomel.

Si spera di fare meglio nella Sprint in questione. Fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina è una delle atlete più attese, godendo di una buona condizione e reduce da una stagione nel quale il feeling con il poligono, soprattutto, è stato ottimo. Da capire quali saranno le condizioni meteorologiche, tenendo conto che si gareggerà in notturna e le temperature potrebbero essere “elevate”.

Grande curiosità sul conto di Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha dovuto affrontare non pochi problemi nel corso di quest’annata e i continui malanni l’hanno obbligata a saltare degli appuntamenti in Coppa del Mondo. Per quanto messo in mostra nella frazione in staffetta, la forma non sembra affatto male, per cui vedremo cosa riuscirà a fare. Oltre alle due citate vi saranno Samuela Comola e Michela Carrara.

La 7.5km Sprint femminile, gara valida per i Mondiali 2024 di biathlon a Nove Mesto (Repubblica Ceca), sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

SPRINT FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2024

Venerdì 9 febbraio

17.20 7.5km Sprint femminile – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA SPRINT FEMMINIILE MONDIALI BIATHLON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD ed Eurosport1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport

AZZURRE IN GARA SPRINT FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2024

Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara

