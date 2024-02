Basket: Virtus Bologna travolgente a Treviso, Zizic e Belinelli dominano al PalaVerde in Serie A

Successo nettissimo nell’ultimo incontro della 19a giornata di Serie a 2023-2024 per la Virtus Segafredo Bologna. In questo autentico monday night del PalaVerde, la squadra allenata da Luca Banchi non fa nessuno sconto alla Nutribullet Treviso e la travolge per 61-100.

15 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate per Ante Zizic, MVP a mani basse del match, ma in doppia cifra vanno anche Marco Belinelli, Jordan Mickey (14 per entrambi), Tornike Shengelia (11) e Rihards Lomazs (10). D’Angelo Harrison, Justin Robinson (12 per i due) e Ky Bowman (11) non bastano ai padroni di casa. I bianconeri sono ora secondi da soli in classifica, a due soli punti da Brescia. Treviso resta penultima assieme a Pesaro a quota 10.

C’è storia solo nei primi 15 minuti. Nel quarto d’apertura le V nere partono subito con un parziale di 0-7 firmato Belinelli, Cordinier e Shengelia. Paulicap sblocca Treviso dopo due minuti, ed è Olisevicius l’uomo che spinge verso la parità prima a 9 e poi a 12. Robinson mette tanto ritmo per la Nutribullet, che trova il 25-21 con D’Angelo Harrison. C’è ancora battaglia nei primi 5′ del secondo periodo Camara fa quel che può per tenere avanti Treviso prima della tripla di Lundberg del 31-32. da qui si apre la voragine: in men che non si dica la Segafredo va all’intervallo sul 34-41 con Abass e Lomazs scatenati.

Il terzo quarto è semplicemente la prosecuzione del secondo, con la Virtus che ha troppe opzioni realizzative per una Nutribullet che non riesce a fermare in nessun modo questa onda, neanche con la zona. Questa viene bucata due volte in modo facilissimo da Cordinier. Tanto per cambiare, mentre Zizic è il rebus per la difesa trevigiana, Belinelli segna il 50-80 a 10′ dal termine. Di qui in avanti è solo tempo fondamentalmente inutile: Bologna chiude sul 61-100.

NUTRIBULLET TREVISO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 61-100

TREVISO – Bowman* 11, Zanelli 3, Harrison 12, Torresani 2, Faggian, Robinson* 12, Scandiuzzi, Mezzanotte 2, Allen* 4, Camara 6, Olisevicius* 5, Paulicap* 4. All. Vitucci

BOLOGNA – Lundberg 5, Belinelli* 14, Pajola ne, Mascolo 8, Lomazs 10, Shengelia* 11, Hackett* 6, Mickey 14, Polonara 4, Zizic* 15, Abass 5, Cordinier* 8. All. Banchi