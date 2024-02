Basket: Parigi 2024, svelata la data del sorteggio dei gironi maschili e femminili

Si terrà il 19 marzo (martedì) il sorteggio dei giorni dei due tornei olimpici di basket che si giocheranno a Parigi nella prossima estate. Lo ha comunicato la FIBA. La sede sarà la Patrick Baumann House of Basketball di Mies, in Svizzera, alle 19:00 del giorno indicato.

A presidiare le operazioni ci saranno due illustri personalità: in campo maschile Carmelo Anthony, leggenda NBA nonché giocatore da tre ori e un bronzo a cinque cerchi tra il 2004 e il 2016. In campo femminile, invece, c’è Penny Taylor, australiana d’argento nel 2004 e nel 2008.

Per quel che riguarda il torneo maschile, si conoscono al momento 8 squadre: Francia (Paese ospitante), Sud Sudan, Canada, USA, Giappone, Germania, Serbia e Australia (tutti dai Mondiali). I restanti quattro arriveranno dai Preolimpici di Valencia (Spagna), Riga (Lettonia), Pireo (Grecia) e San Juan (Porto Rico, dove si trova l’Italia).

In campo femminile, invece, la scorsa settimana è stato deciso il novero definitivo delle squadre al via. Saranno Francia (Paese ospitante), USA (squadra Campione del Mondo), Cina, Porto Rico, Belgio, Nigeria, Australia, Germania, Serbia, Giappone, Spagna, Canada (dai Preolimpici di Xi’an, Anversa, Belem, Sopron).

I gironi si svolgeranno secondo lo stesso sistema del 2021 a Tokyo: quattro gironi da tre, passano le prime due e le due migliori terze per poi procedere con quarti di finale, semifinali e finale. La fase iniziale si giocherà allo Stade Pierre Mauroy di Lilla, quella a eliminazione diretta al Palais Omnisports di Bercy, oggi Accor Arena (Bercy Arena nelle ragioni olimpiche). Le date: 27 luglio-10 agosto per gli uomini, 28 luglio-11 agosto per le donne.