Basket, al via le Final Eight di Coppa Italia 2024 a Torino

Iniziano domani, mercoledì 14 febbraio, le Final Eight di Coppa Italia di basket all’Inalpi Arena di Torino. Tra domani e giovedì si disputeranno i quarti di finale che qualificheranno le quattro vincitrici alle semifinali di sabato. Tutte le partite si potranno vedere su Eurosport 1, Dazn e, in chiaro, su Dmax.

Il primo appuntamento è domani, mercoledì 14 febbraio, alle 18 con l’EA7 Emporio Armani Milano che affronta la Dolomiti Energia Trento. I ragazzi di Ettore Messina arrivano alle Final Eight forti di una scia di 6 vittorie consecutive, iniziate lo scorso 7 gennaio proprio a Trento contro la Dolomiti Energia. Di contro, invece, i trentini sono in un momento difficile, con 4 sconfitte negli ultimi 5 match di campionato. Milano, dunque, favorita, ma in una sfida da dentro o fuori tutto è possibile.

Sempre mercoledì, con palla a due alle 20.45, sarà la volta di Umana Reyer Venezia contro l’Estra Pistoia. I veneti stanno vivendo una stagione di alti, spesso, ma anche bassi e sono reduci da tre vittorie negli ultimi cinque turni. Di contro, Pistoia non sta vivendo un buon periodo, con 4 sconfitte negli ultimi 5 turni, ma nel match del girone d’andata sono stati i toscani a imporsi. Venezia favorita alla vigilia, ma dovrà giocare al meglio per confermarsi.

Giovedì, invece, alle 18 è la volta di Virtus Segafredo Bologna contro l’Unahotels Reggio Emilia. Dopo una prima parte di stagione entusiasmante in Europa, ultimamente i bolognesi hanno sofferto un po’, ma in campionato è reduce da 5 vittorie consecutive, anche se l’ultimo ko è arrivato proprio nel derby emiliano. Reggio che, invece, alterna vittorie e sconfitte da diverse settimane ed è reduce dal pesante ko subito contro Brescia. Anche in questo caso Bologna favorita alla vigilia, ma la cabala potrebbe sorridere a Reggio Emilia.

I quarti di finale si chiudono alle 20.45 con la Germani Brescia che affronta il GeVi Napoli. Brescia sta vivendo una stagione perfetta, con il primo posto in classifica e cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque giornate. I campani, invece, dopo aver vinto anch’essa cinque partite di fila negli ultimi due turni di campionato ha perso e ora ha bisogno di ritrovarsi per provare a conquistare le semifinali di Coppa Italia.