Basket, la Virtus Bologna batte in rimonta il Partizan Belgrado in Eurolega! Marco Belinelli ed ‘Iffe’ Lundberg protagonisti assoluti

La Virtus Bologna torna al successo in Eurolega! Dopo due sconfitte consecutive i bolognesi rimontano il Partizan Belgrado nel quarto conclusivo e vincono per 88-84 alla Segafredo Arena, centrando così il sedicesimo sigillo stagionale che ha un peso specifico importantissimo. Le V-nere rimangono così al terzo posto in solitaria dietro alle due battistrada Real Madrid e Barcellona, distanziando le inseguitrici Panathinaikos Atene e Fenerbahce Istanbul.

Marco Belinelli ed ‘Iffe’ Lundberg protagonisti assoluti con 20 punti ciascuno, insieme ai 12 punti di Isaia Cordinier. Al Partizan non bastano i 22 punti di un mai domo Kevin Punter e 18 di James Nunnally per far saltare il fattore campo e mantenere ancora vive le speranze di centrare il play-in, incassando così la tredicesima sconfitta in stagione.

Apre le marcature del match l’ex di turno Jaleen Smith (2-4), con due bombe in fila di Daniel Hackett e Marco Belinelli che tengono a contatto la Virtus Bologna (8-10). Pajola impatta nel punteggio poco dopo (10-10), con il Partizan che torna avanti grazie ai liberi di Kevin Punter (10-14). Capitan Belinelli sembra aver già lasciato alle spalle la serata negativa di Barcellona sparando la bomba del sorpasso (17-16), con James Nunnally che replica subito con la stessa moneta (17-19). Ci pensa ‘Iffe’ Lundberg a pareggiare i conti alla prima sirena (19-19).

Nel secondo quarto la Virtus Bologna prende il comando delle operazioni con un parziale di 9-4 portandosi così a +5 (28-23), mentre il duo Nunnally-Punter tiene il Partizan Belgrado a -1 (28-27). Tornike Shengelia piazza quattro punti in fila (32-27), ma i serbi non mollano e mordono ancora le caviglie ai padroni di casa grazie a Dozier Jr. e Koprivica (32-31). Un libero di Isaia Cordinier ed un piazzato di Daniel Hackett fissano il punteggio sul 35-31 in favore della Virtus Bologna all’intervallo lungo.

Isaia Cordinier brucia la retina dall’arco in avvio di ripresa (38-31), con gli ospiti che rispondono colpo su colpo rimanendo in scia agli emiliani (40-38). Marco Belinelli segna dalla lunga distanza subendo il fallo e chiudendo il 3+1 (44-39 e già 12 punti per l’ex giocatore NBA), rendendosi ancora protagonista con la bomba del +6 poco dopo (47-41). La Virtus prova a premere sull’acceleratore e trova il primo vantaggio in doppia cifra con Bryant Dunston (51-41). Ci pensano Marco Belinelli ed Isaia Cordinier ad aggiornare il margine il +12 a metà parziale (56-44), con Dozier Jr. che dal pitturato trova i due punti per il -8 (58-50). Pajola fa 1/2 dalla lunetta (62-52), ma è ancora l’ex Olimpia Milano a rendersi protagonista con il 3+1 che vale il -6 (62-56). Avramovic appoggia il pallone del -4 all’ultima pausa breve del match (62-58).

Nel quarto conclusivo il Partizan trova subito la parità con Dozier Jr. e Punter (62-62), ma ci pensa Bryant Dunston a riportare i padroni di casa davanti (64-62). I serbi non ci stanno e mettono la freccia grazie a due liberi ed una tripla di James Nunnally (64-67). Le due squadre lottano punto a punto senza arretrare di un centimetro, con Nunnally che riporta il Partizan in vantaggio (70-75) a meno di cinque minuti dal termine del match. Coach Luca Banchi prova a scuotere i suoi chiamando time-out, con Nunnally che segna a fil di sirena (71-77). La Virtus Bologna si affida alle fiammate di Lundberg e Cordinier per il -2 (75-77). Il francese dà spettacolo e pareggia i conti per due volte in fila (79-79), con la Segafredo Arena che è un’autentica bolgia. 2/2 per Smailagic a cronometro fermo (79-81), con Lundberg come sempre protagonista nei finali di partita con la bomba del +3 (82-81 e 20 punti per lui). Awudu Abass ruba palla e schiaccia (86-61), ma Punter non trema dalla distanza per il -2 Partizan (86-84). Ci pensa Marco Belinelli a mandare a bersaglio i liberi per il 88-84 con cui la Virtus Bologna completa la rimonta e torna a vincere in Eurolega!

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-PARTIZAN BELGRADO 86-84 (19-19, 16-12, 27-27, 26-26)

Virtus Bologna: Cordinier 12, Lundberg 20, Belinelli 20, Pajola 3, Dobric, Shengelia 8, Hackett 7, Mickey 4, Polonara ne, Zizic ne, Dunston 7, Abass 7.

Partizan Belgrado: Smith 6, LeDay, Avramovic 16, Koprivica 4, Punter 22, Smailagic 6, Nunnally 18, Andjusic ne, Dozier Jr. 10, Ponitka, Kaminsky 2, Caboclo.