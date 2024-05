Basket, Real Madrid e Panathinaikos Atene si contenderanno l’Eurolega! Olympiacos e Fenerbahce ko in semifinale

Si alza il sipario sulla Final Four di Eurolega! Alla Uber Arena di Berlino sono andate in scena questa sera le due semifinali (Panathinaikos Atene-Fenerbahce Istanbul e Real Madrid-Olympiacos Pireo) che hanno decretato le finaliste che andranno a contendersi il titolo di campione d’Europa: andiamo a scoprire insieme come sono andate.

PANATHINAIKOS ATENE-FENERBAHCE ISTANBUL 73-57

Il Panathinaikos Atene è la prima finalista dell’Eurolega 2024! I greci guidati in panchina da Ergin Ataman piegano la resistenza del Fenerbahce Istanbul per 73-57, sotto gli occhi anche della star NBA Giannis Antetokoumpo venuto a veder giocare il fratello Kostas. I bianco-verdi premono subito sull’acceleratore con un break micidiale da 10-0, con il Fenerbahce che si sblocca dopo quasi cinque minuti e prova a risalire la china chiudendo la prima frazione sotto i dieci punti di svantaggio (22-13). Nel secondo quarto i turchi riescono a riavvicinarsi ulteriormente (24-20), con gli ellenici che rispondono prontamente per il +9 (29-20). Grigonis appoggia per il +5 (38-33), ma Hayes Davis è glaciale dall’arco e tiene il ‘Fener’ a -2 prima dell’intervallo lungo (38-36). Nella ripresa la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto senza arretrare di un centimetro: Lessort in lunetta riporta il Panathinaikos a +6 (51-45), ma due fiammate di Dorsey e Sestina ristabiliscono il -1 (51-50). Ci pensa Kalaitzakis a sparare la bomba del 56-50 con cui si va all’ultima pausa breve del match. Nella frazione conclusivo il Panathinaikos dà lo strappo decisivo, con gli uomini di coach Jasikevicius che sembrano aver esaurito le energie e non riescono più a contenere l’offensiva ellenica: con un parziale di 17-7 gli ateniesi volano nel punteggio, per il 73-57 con cui vincono e centrano così la finalissima dell’Eurolega.

TOP SCORER

Panathinaikos: Lessort 17, Nunn 14, Grant 13

Fenerbahce: Hayes-Davis 14, Guduric e Sestina 10

REAL MADRID-OLYMPIACOS PIREO 87-76

Il Real Madrid raggiunge il Panathinaikos in finale e cercherà di bissare il titolo dello scorso anno! Nel remake dell’atto conclusivo del 2023 gli iberici battono non a fatica l’Olympiacos Pireo per 87-76, con i greci che hanno reagito nella ripresa ma non è bastato per ribaltare l’inerzia. Match subito scoppiettante, con le due contendenti che non hanno alcun timore reverenziale una nei confronti dell’altra (5-6). Hezonja dà la prima scossa (14-6), con i vice-campioni uscenti che rimangono al palo mentre i Blancos piazzano un parziale di 9-0 che gli consente di volare nel punteggio a +18 dopo 10′ (28-10). Nel secondo quarto Petrusev prova a caricarsi la squadra sulle spalle (28-16), ma il Real Madrid replica prontamente e torna a premere sull’acceleratore: la bomba di Rodriguez ed il piazzato di Poirier valgono il +20 (38-18), con l’Olympiacos che si affida alle segnature pesanti del solo McKissic per cercare di limitare il più possibile ai danni: si va al riposo di metà partita sul punteggio di 56-37 in favore del Real. Nella ripresa i bianco-rossi di Atene sembrano essere usciti dagli spogliatoi con tutt’altro spirito, risalendo pian piano la china con canestri da ogni posizione (66-53). Gli iberici capiscono il momento e ritrovano fluidità in attacco, chiudendo a +13 la terza frazione con la bomba di Llull ed i liberi di Poirier (71-58). Nel quarto conclusivo l’Olympiacos tenta il tutto per tutto per provare ad impensierire i campioni in carica, ma la compagine di Coach Mateo non si scompone e conserva quel vantaggio che gli consente di amministrare fino alla sirena finale per il 87-76 con cui il Real Madrid vola in finale per riconfermarsi sul tetto d’Europa!

TOP SCORER

Real Madrid: Musa 20, Hezonja 12, Poirier e Yabusele 11

Olympiacos: Peters 23, McKissic 17, Williams-Goss 15