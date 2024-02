Basket, i risultati della prima giornata di qualificazioni agli Europei: colpo della Lettonia in Spagna!

Sono iniziate ieri le qualificazioni agli Europei 2025 di basket. Si è giocato solamente in cinque gironi, con gli altri che verranno completati quest’oggi. La manifestazione continentale si disputerà tra Lettonia, Cipro, Polonia e Finlandia e si qualificano le prime tre di ogni raggruppamento.

Esordio con vittoria per l’Italia, che ha piegato la Turchia per 87-80 al termine di una partita che ha visto gli azzurri quasi sempre in controllo, gestendo il vantaggio accumulato all’intervallo. Nello stesso girone l’Islanda ha vinto la prima partita contro l’Ungheria per 70-65, in un match che si è deciso nell’ultimo quarto con i padroni di casa trascinati dai 17 punti di Martin Hermannsson.

Il match più atteso della serata era quello di Saragozza tra la Spagna e la Lettonia. Grande colpo esterno della squadra di Luca Banchi, che si è imposta per 79-75, rovinando il ritorno in nazionale di Ricky Rubio. Decisivo il “bolognese” Rihards Lomazs, che ha concluso il suo match con 18 punti, mentre agli spagnoli non sono bastati i 16 punti di Dario Brizuela. Sempre nello stesso raggruppamento vittoria agevole del Belgio sul campo della Slovacchia per 75-60 con 22 punti del giocatore della Bertram Tortona Retin Obasohan.

Buona la prima per i campioni del mondo della Germania. Tutto facile per i tedeschi che superano 85-61 il Montenegro con un ultimo quarto da 27-11. Il protagonista principale è Oscar Da Silva con 19 punti. Sempre nel girone D vittoria casalinga della Svezia per 84-70 sulla Bulgaria con 16 punti di Melwin Pantzar.

Nel gruppo A nessun problema per la Slovenia, che ha sconfitto 87-73 in casa l’Ucraina grazie ai 30 punti di uno scatenato Klemen Prepelic, che ha messo a referto anche 9 assist. Nell’altra partita del girone vittoria esterna di misura di Israele, che espugna il campo del Portogallo per 72-70 con 17 punti di Tomer Ginat.

Si è giocata anche una sfida del gruppo H, con il netto successo della Lituania in casa contro la Polonia. A Vilnius finisce 83-64 per i padroni di casa, trascinati da un’altra conoscenza del campionato italiano come Osvaldas Olisevicius, che mette a referto 20 punti.

QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025: RISULTATI E CLASSIFICHE PRIMA GIORNATA

GRUPPO A

Slovenia – Ucraina 87-73

Portogallo – Israele 70-72

Classifica: Slovenia 2 (+14), Israele 2 (+2), Portogallo 1 (-2), Ucraina 1 (-14)

GRUPPO B

Italia – Turchia 87-80

Islanda – Ungheria 70-65

Classifica: Italia 2 (+7), Islanda 2 (+5), Ungheria 1 (-5), Turchia 1 (-7)

GRUPPO C

Slovacchia – Belgio 60-75

Spagna – Lettonia 75-79

Classifica: Belgio 2 (+15), Lettonia 2 (+4), Spagna 1 (-4), Slovacchia 1 (-15)

GRUPPO D

Germania – Montenegro 85-61

Svezia – Bulgaria 84-70

Classifica: Germania 2 (+24), Svezia 2 (+14), Bulgaria 1 (-14), Montenegro 1 (-24)

GRUPPO H

Lituania – Polonia 83-64

Estonia – Macedonia del Nord (da disputare)

CLASSIFICA: Lituania 2 (+19), Polonia 1 (-19), Estonia 0, Macedonia del Nord 0