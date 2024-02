NBA, le partite della notte (23 febbraio): Boston e New York bene, Jokic da leggenda contro Washington. Fontecchio ko

Altra notte piena di NBA, con dodici partite giocate che hanno visto un paio di scontri interessanti al vertice delle due Conference. I Boston Celtics inanellano la settima vittoria in fila mettendo le cose a posto con un parziale di 37-21 nel terzo quarto e chiudendo i conti sul 112-129 contro i Chicago Bulls: Derrick White ne fa 28 con 5/10 da tre punti, Jayson Tatum è poco dietro a 25. Dietro la squadra di Mazzulla a est è lotta: gli Orlando Magic mettono lo sgambetto ai Cleveland Cavaliers e vincono per 109-116, protagonista inatteso Moritz Wagner con 22 punti e 7 rimbalzi dalla panchina.

Sempre ad est, importante vittoria dei New York Knicks al Wells Fargo Center, casa dei Philadelphia 76ers sempre più smarriti senza Joel Embiid (settimo ko nelle ultime 10: nel 96-110 finale la parte del leone la fa Bojan Bogdanovic con 22 punti, Jalen Brunson tira maluccio ma ne fa 21 con 12 assist, mentre a reggere la squadra di Nick Nurse è il solo Tyrese Maxey con 35 punti. Dominio comodo anche per gli Indiana Pacers, che si impongono comodamente sui Detroit Pistons di Simone Fontecchio per 129-115: l’azzurro ne mette 14 in 33′, Cade Cunningham fa il leader con 30 punti e 8 assist, ma dall’altra parte ci sono sei giocatori in doppia cifra con Tyrese Haliburton capopopolo con 25 e 13 assist.

A ovest da segnalare le belle vittorie di Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder su Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Nel primo match un Luka Doncic extralusso da 41 punti, 11 assist e 9 rimbalzi è determinante nel 123-113 finale che permette ai Mavs di raggiungere proprio la squadra dell’Arizona al sesto posto ad ovest, mentre la giovane OKC ringrazia il solito Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti con il 64% al tiro e 8 assist. Bene anche i Denver Nuggets, che partono bene e veleggiano fino al successo per 130-110 contro gli Washington Wizards: partita da leggenda di Nikola Jokic da 21 punti, 19 rimbalzi e 15 assist con il 100% al tiro, diventando il terzo giocatore della storia NBA a registrarne una contro ogni squadra contro cui ha giocato: in questo club esclusivo ci sono solo Russell Westbrook e LeBron James.

Il Re resta a guardare il ko per i Los Angeles Lakers nel duello che al momento vale ‘solo’ un piazzamento al play in contro Steph Curry ed i suoi Golden State Warriors, sono 32 per il numero 30 coadiuvato dai 20 di Andrew Wigghins nel 128-110 finale. I Sacramento Kings soffrono fino alla fine contro i San Antonio Spurs ma alla fine si portano a casa la vittoria numero 32 in stagione per 127-122 grazie ai 28 punti di De’Aaron Fox, sono 19+13 per Victor Wembanyama. I 28 di CJ McCollum ed i 27 di Zion Williamson trascinano i New Orleans Pelicans al netto successo sugli Houston Rockets per 127-105.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (23 FEBBRAIO)

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 121-93

Philadelphia 76ers-New York Knicks 96-110

Indiana Pacers-Detroit Pistons 129-115

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 109-116

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 123-113

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 129-107

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 127-105

Chicago Bulls-Boston Celtics 112-129

Utah Jazz-Charlotte Hornets 107-115

Denver Nuggets-Washington Wizards 130-110

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 127-122

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 128-110