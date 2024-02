Basket, Gianmarco Pozzecco: “Belinelli in azzurro? Sarà una mia decisione…”

Nella settimana che porta l’Italbasket a giocarsi i primi due turni delle qualificazioni verso gli Europei 2025, rispettivamente contro Turchia e Ungheria, Gianmarco Pozzecco prova a proiettarsi anche oltre.

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico è stato stuzzicato infatti sulla possibilità di poter rivedere in azzurro Marco Belinelli, in vista del preolimpico che porta a Parigi 2024. Il “Poz” ha così risposto: “Marco è un campione, lungi da me poterlo mettere in discussione per quello che ha fatto e sta facendo. Con Marco ho un rapporto fraterno, ci ho giocato insieme quando era poco più che un bambino, lo conosco letteralmente da una vita, ed è una persone che devo proteggere”.

Poi ha aggiunto: “Insomma, le considerazioni che devo fare, le farò insieme ai miei ragazzi e al mio staff. Lui e Gallinari hanno un amore viscerale per l’Italbasket, sono commosso da quanto siano innamorati della Nazionale. Poi è normale che nella vita si debba rinunciare a qualcosa. Se verrà convocato o no Belinelli, come ho già detto, sarà sempre e comunque una mia decisione. E ancora non ho deciso”.

Il torneo preolimpico di basket, va ricordato, si disputerà dal 2 al 7 luglio 2024. L’Italia è stata sorteggiata nel girone con Porto Rico, che sarà la squadra padrona di casa, e la Lituania.