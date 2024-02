Basket femminile: Venezia, Schio e Bologna continuano la corsa in Serie A1, Campobasso cade a Ragusa

In archivio anche la 17a giornata di Serie A1 2023-2024. Tanti i risultati interessanti, ma importante anche notare il 2-4 a favore delle squadre in trasferta rispetto a quelle in casa. Un dato che rispecchia, peraltro, larga parte dei valori in campo. Andiamo a scoprire tutto.

FAMILA WUBER SCHIO-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 76-62

Per il Famila successo che arriva dopo aver sofferto per due quarti, quelli iniziali. Sassari di rabbia in corpo ne ha parecchia, andando subito sul 5-14, subisce un parziale di 15-3, ha la forza di ripartire con Joens in grande spolvero e di chiudere 27-33 all’intervallo. Schio, però, dopo il -8 ancora di Joens riparte da Verona, che è fondamentale nel lanciare le compagne verso quello che diventa il 46-43 a 10′ dal termine. A quel punto l’attacco scledense diventa inafferrabile: 28 punti nel quarto finale, Crippa, Reisingerova e Sottana che scavano il solco decisivo.

TOP SCORER

SCHIO – Verona e Guirantes 14, Reisingerova 11

SASSARI – Joens 19, Carangelo 12, Kaczmarczyk e Hollingshed 10

REPOWER SANGA MILANO-UMANA REYER VENEZIA 70-85

Partenza buona di Milano, che va subito sull’8-2, ma il trio Fassina-Villa-Shepard gira rapidamente la situazione e poi Pan spinge per il 19-23 dopo 10′. Berkani e Cubaj propiziano la fuga della Reyer fino al 32-42 dell’intervallo, vantaggio che la squadra di coach Mazzon si tiene sostanzialmente senza problemi e, anzi, aumenta. Il tutto nonostante una prova comunque di buonissimo valore del Sanga, che può ben sperare verso le prossime settimane.

TOP SCORER

MILANO – Toffali 19, Tulonen 14, Penz 10

VENEZIA – Pan 17, Cubaj 14, Villa 13

E-WORK FAENZA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 54-76

Ci mettono un quarto a ingranare, le V nere, ma tanto basta per far capire a Faenza che la questione del derby emiliano può girare da una sola parte. Il primo periodo è un duello Dixon-Dojkic, nel secondo entra in scena di forza Rupert ed è lei la chiave del 33-43 all’intervallo. Alla ripartenza Tagliamento fa quel che può per contenere le ospiti, ma il talento diffuso è davvero tanto dalle parti di Pierre Vincent: arriva un successo importante per tante ragioni.

TOP SCORER

FAENZA – Tagliamento 19, Cvijanovic 12, Dixon 8

BOLOGNA – Rupert 17, Dojkic 15, Zandalasini 9

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 70-75 dts

Spettacolo assoluto al PalaLupe, dove il Geas passa dopo un overtime. Tanto equilibrio nel primo quarto, con Turcinovic che spinge sul 12-7 e Panzera a rispondere verso il 15-18. Insieme a lei c’è anche Gwathmey a rispondere presente verso il 28-35 dell’intervallo. Oltre a Turcinovic, la stella della serata dell’Alama è Guarise, che riporta tutto sul 47-46 a 10′ dalla fine. Le polveri, però, si bagnano alla grande. A 3’41” dal termine Geas avanti 54-58, ma due canestri di Turcinovic e Guarise significano rientro e overtime. Qui improvvisamente segnano tutte, ma si scatena di più Trucco che consegna a Sesto una vittoria capitale e che vale l’aggancio a Campobasso.

TOP SCORER

SAN MARTINO – Turcinovic 21, Kostowicz 15, Guarise 11

GEAS – Panzera 23, Gwathmey 21, Trucco 15

PASSALACQUA RAGUSA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 63-49

Successo fondamentale per la Virtus Eirene e sconfitta bruciante per la Magnolia, che vede allontanarsi la lotta di testa. Decisivi in particolare i primi due quarti, con il primo nel quale è Chidom la protagonista di spicco e il secondo che vede il gruppo nel ruolo più alto. Risultato: 34-17 all’intervallo. Campobasso non riesce più a trovare nessuna chiave per riavvicinarsi, complice anche il 4/23 da tre punti.

TOP SCORER

RAGUSA – Thomas 18, Chidom 13, Juskaite 10

CAMPOBASSO – Dedic 18, Mistinova 14, Kunaiyi-Akpanah 8

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-OXYGEN ROMA 55-63

La Oxygen fa molta più fatica del previsto, ma riesce alla fine a espugnare il PalaZauli, lasciando ancora a quota 0 Battipaglia. Eppure la squadra padrona di casa parte bene, neutralizzando lo 0-6 iniziale di Roma con una grande Yurkevichus (15-8 dopo 10′). Le capitoline ribaltano tutto grazie alla coppia Cupido-Czukor (24-28 all’intervallo). La coppia Johnson-Ferrari sostiene benissimo la O.ME.P.S., che entra negli ultimi 10′ avanti di un punto (43-42), ma sono gli ultimi 5′ a decidere tutto con Dongue, Kalu e Romeo che spingono Roma al successo finale.

TOP SCORER

BATTIPAGLIA – Johnson 27, Ferrari 13, Yurkevichus e Potolicchio 6

ROMA – Kalu 15, Czukor 14, Romeo 9

Riposa: Brixia Basket

CLASSIFICA

1 Venezia 30

2 Bologna, Schio 26

4 Campboasso, Sesto San Giovanni 22

6 Ragusa, San Martino di Lupari 16

8 Roma, Sassari 12

10 Brixia 10

11 Faenza 8

12 Milano 4

13 Battipaglia 0