Calcio a 5: l’Italia cade per la quarta volta contro il Marocco. Questa volta 3-2

Al quarto giorno la musica non cambia. La nazionale italiana di calcio a 5 di Massimiliano Bellarte viene sconfitta ancora una volta dal Marocco padrone di casa, che sta ospitando a Rabat gli azzurri.

Questa volta il punteggio finale è stato di 3-2 in favore dei nordafricani che, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 1-2, per effetto della rete di El Mesrar, ribaltata dalle griffe di Molaro e Cutrupi, sono riusciti a compiere il contro sorpasso nella ripresa, grazie alle marcature messe a referto da Bouzid e Boumezou.

Queste le dichiarazioni del ct Massimiliano Bellarte al sito FIGC: “La partita è stata davvero ben giocata da parte nostra, con intensità e sacrificio. Potevamo allungare sul 3-1 in tante circostanze ma ci è mancato quel cinismo che poi alla fine ci ha condannati. Il Marocco è una grandissima squadra e noi nelle prestazioni non siamo stati inferiori in nessuna delle due gare nonostante quello che indica il punteggio. I ragazzi sono stati molto bravi, soprattutto i nuovi per essersi inseriti rapidamente ed aver giocato al livello di una squadra come il Marocco che si è confermata tra le prime al mondo”.

MAROCCO-ITALIA 3-2 (1-2 pt)

MAROCCO: Anbia, Bakkali, El Mesrar, El Ayyane, Bourite, Cherridou, Amazal, Dahani, Boumezou, Fati, Idrissi, Bouzid, Charraoui, Maimon. Ct Dguig

ITALIA: Bellobuono, Dudà, Merlim, Brunelli, Arillo, Pietrangelo, Yaghoubian, Donin, Motta, Cutrupi, Molaro, Schettino, Liberti, Podda, Ferretti. Ct Bellarte

MARCATORI: 3’15’’ pt El Mesrar (M), 6’ Molaro (I), 16’32’’ Cutrupi (I), 7’40 st Bouzid (M), 12’33’’ Boumezou (M)

ARBITRI: Martinez Flores (SPA), Moreno Reina (SPA), Khalid Hnich (MAR), CRONO: Said Elhaoud (MAR)

Le partite degli Azzurri a Rabat

31/01/24 Marocco-Italia 5-3

01/02/24 Marocco-Italia 4-0

02/02/24 Marocco-Italia 4-1

03/02/24 Marocco-Italia 3-2

04/02/24 Italia-Serbia, ore 19

Domani l’Italia chiuderà quindi il suo calendario con la quinta e ultima sfida in programma, che però non si giocherà contro il Marocco. Da sfidare infatti ci sarà la Serbia.

Foto: Divisione Calcio a 5