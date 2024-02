Basket femminile, le migliori italiane della 17a giornata di A1. Doppia doppia per Panzera e la Geas vince in trasferta

Si è disputato sabato il sedicesimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket ed è stata una giornata che non ha regalato sorprese, con le favorite della vigilia ad avere la meglio su tutti i parquet. Ma è stato un sabato interessante in ottica azzurre, con molte belle prestazioni.

Nella vittoria per 76-64 di Schio contro Sassari spiccano i 14 punti di Verona, così come i 10 di Crippa, mentre Sottana che chiuso con 9 punti, ma anche 5 assist. Non bastano alle sarde, invece, i 12 punti e 5 assist di Carangelo. Successo esterno, invece, per Venezia che supera 70-85 il Sanga Milano guidata dalle azzurre Pan, 17 punti, Cubaj, 14 punti, Villa, 13 punti, e Fassina, 11 punti. Top scorer per le milanesi, invece, Toffali con 19 punti.

Netto successo esterno anche per la Virtus Bologna, che si impone a Faenza per 54-76. Qui protagoniste sono le straniere emiliane, ma la solita Zandalasini chiude comunque con 9 punti, ma soprattutto 6 assist. Per Faenza, invece, ottima prova di Tagliamento con 19 punti. Nella sfida più interessante di giornata il Geas Sesto San Giovanni espugna San Martino di Lupari per 70-75 e Ilaria Panzera chiude con una doppia doppia con 23 punti e 11 rimbalzi, mentre Trucco dà il suo contributo con 15 punti.

Successo senza problemi per Ragusa che si impone su Campobasso per 63-49, grazie anche ai 7 assist di Spreafico. Infine, vittoria da zona playoff per l’Oxygen Roma che si impone a Battipaglia per 55-63; mentre per le capitoline ci sono i 9 punti di Romeo a spiccare tra le italiane.