Basket, Coppa Italia: Milano-Venezia per confermarsi, Reggio Emilia-Napoli per sorprendere ancora

Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, con la parte bassa del tabellone che ha visto le clamorose eliminazioni di Virtus Bologna e Brescia, due delle candidate al titolo, è il momento di giocarsi un posto in finale sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino. Le due semifinali sono in programma oggi e vedranno in campo Milano-Venezia e Reggio Emilia-Napoli.

La prima sfida non regala sorprese, con Venezia che era testa di serie numero 1 e Milano numero 4, ed entrambe le formazioni hanno battuto senza grossi problemi Pistoia e Trento. Ma ora è tutta un’altra storia in quella che, sulla carta, potrebbe essere una finale anticipata. Tra campionato e Coppa Italia l’Olimpia Milano è in striscia positiva da 7 incontri e non ha mai perso nel 2024, avendo anche ritrovato alcune pedine fondamentali fermate dagli infortuni nella prima parte della stagione.

Venezia, invece, dopo un avvio fortissimo, con 11 vittorie nei primi 14 turni, in questo 2024 sta soffrendo un po’, avendo conquistato solo 5 vittorie in 9 partite, compreso il quarto di finale di mercoledì. È scivolata dal primo al quarto posto in classifica, ma contro Pistoia ha mostrato quegli sprazzi di basket visti nella prima parte della stagione e Spissu e compagni restano un’avversaria da non sottovalutare per nessuno.

La seconda semifinale, invece, è quella delle sorprese, con Reggio Emilia che ha eliminato la Virtus Bologna, mentre Napoli ha battuto la capolista del campionato Brescia. Semifinale, dunque, inattesa ma meritata, con gli emiliani che si sono imposti nel derby grazie alle ottime prestazioni di Langston Galloway, Mouhamed Faye e ai punti nel finale di Michele Vitali.

Sofferta, ma entusiasmante, la vittoria di Napoli contro Brescia, con i canestri di Jacob Pullen, Markel Brown e Michal Sokolowski a fare la differenza, ma soprattutto una difesa che ha impedito ai lombardi di giocare il loro basket. Anche questa sarà una sfida che promette equilibrio ed emozioni tra due squadre che non hanno nulla da perdere.