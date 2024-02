Pallanuoto: la Spagna domina con la Francia e si prende il bronzo ai Mondiali

La Spagna non scende mai dal podio ai Mondiali di pallanuoto. Sono quattro edizioni consecutive a medaglia per la squadra iberica: da Gwangju, passando per il trionfo di Budapest e i due bronzi tra Fukuoka e, oggi, Doha.

Nella finalina per il terzo posto in Qatar gli iberici, una delle squadre più forti del globo, non hanno avuto problemi ad imporsi per 14-10 sulla sorpresa dell’intero torneo, la Francia, che va a casa con un convincente quarto posto, che testimonia la crescita avuta nelle ultime stagioni.

Gli iberici avevano chiuso la pratica già nella prima fase di gara, non lasciando spazio alle rimonte transalpine, diventate ormai celebri in quel di Doha: 4-1 nel primo quarto, 5-3 nel secondo, vantaggio di cinque reti a metà gara praticamente incolmabile.

Devastanti per la Spagna oggi i cannonieri Sanahuja, Granados e Perrone, veramente eccezionali al tiro. Transalpini con una buona percentuale con l’uomo in più, ma in gran difficoltà in fase difensiva.